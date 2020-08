Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. bietet in Zusammenarbeit mit dem FGK - Fachverband Gebäude-Klima e.V. im zweiten Halbjahr 2020 drei Termine für das Seminar zur Energetischen Inspektion von Klimaanlagen nach § 12 der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. Teil 4, Abschnitt 3 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) an:

Köln 26. bis 27. August 2020,

Frankfurt am Main 7. bis 8. Oktober 2020,

Berlin 25. bis 26. November 2020.

Der Inhalt des Seminars ist auf die in § 12 EnEV bzw. § 77 GEG genannten Fachleute ausgerichtet. Das sind insbesondere Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in den Fachrichtungen "Versorgungstechnik" oder "Technische Gebäudeausrüstung", die über mindestens ein Jahr Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Prüfung raumlufttechnischer Anlagen verfügen. Eine mindestens dreijährige Berufserfahrung ist bei anderen Fachrichtungen gefordert, beispielsweise für den Maschinenbau, für die Elektrotechnik, die Verfahrenstechnik und für das Bauingenieurwesen mit einem Ausbildungsschwerpunkt im Bereich der Versorgungstechnik oder der Technischen Gebäudeausrüstung.

Die erfolgreiche Teilnahme wird bei Nachweis der entsprechenden beruflichen Vorbildung durch ein Zertifikat der Bundesprüfstelle Technische Gebäudeausrüstung e.V. bescheinigt. Stimmen die Seminarteilnehmer zu, werden Name, Titel und Kontaktdaten auf der Internet-Seite des BTGA veröffentlicht.

Die als Bestandteil des Seminars ausgehändigten Arbeitshilfen haben einen Marktwert von über 400,00 €. Weitere Informationen und das Anmeldeformular für das Seminar finden Sie unter www.btga.de > Aktuell > Seminare, Veranstaltungen.