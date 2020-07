Pünktlich zur Jahresmitte launcht die tesa nie wieder bohren GmbH ihre neu entwickelte Serie „PRO EDGE“. Die ungewöhnliche Form der soft-edge Rosette verbindet abgerundete Ecken harmonisch mit geradlinigen Konturen zu einem ästhetischen Gesamtbild in glänzendem Chrom.

Die seit Anfang Juli 2020 verfügbare Designserie PRO EDGE vereint eine moderne Formsprache mit bewährter nie wieder bohren.-Funktionalität bei gleichzeitig hoher Qualität. Zentrales Element der Gestaltung ist das Quadrat, was durch radiale Übergänge und funktionale Kreiselemente ergänzt wird. Klare Linien und Kanten komplettieren die Designsprache und ziehen sich konsequent durch die komplette Accessoiresserie – von Handtuchhaltern und Duschkörben über WC-Rollenhalter und -Bürstengarnitur bis hin zum Seifenspender. Letzteren bietet die Serie in verschiedenen Ausführungen: Als äußerst komfortabel erweist sich in der Praxis der Spender mit Einhandbetätigung von unten und satiniertem Stülpbecher für die einfache Befüllung.

Wie bei nie wieder bohren. üblich sind alle Accessoires auf die millionenfach bewährte Profi-Klebetechnik abgestimmt und lassen sich dank ihr auf (fast) allen tragenden Untergründen schnell und flexibel installieren sowie bei Bedarf mit vollem Werterhalt wieder entfernen. Sollte der Untergrund den Einsatz des Bohrers unumgänglich machen, bietet das Adaptersortiment auch hier das Passende –Bohrlösungen für Leichtbau- und Trockenwände oder Mauerwerk.

Ergänzend zu den PRO EDGE-Accessoires finden sich im Sanitärprogramm von nie wieder bohren. auch passende Hand- und Kopfbrausen, sowie komplette Duschsysteme.