Weiterbildungen und Schulungen werden immer bedeutsamer. Denn die Technik in der SHK-Branche ändert sich schnell und ohne Schulungsmaßnahmen ist es schwer, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Die Fachseminare von Windhager werden von erfahrenen Seminarleitern durchgeführt und sind genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Von der fachgerechten Planung über die Wartung und Inbetriebnahme von Heizanlagen, bis hin zu Tipps & Tricks für Verkauf und Marketing. Die Experten vermitteln Ihnen fundamentales Praxiswissen und wichtige Neuerungen in der Haustechnik.

Wir bieten Ihnen aktuell wieder Präsenzseminare vor Ort in unseren diversen Schulungszentren an. Die Gesundheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter steht für uns ganz besonders in Zeiten wie diesen an erster Stelle. Daher haben wir ein Hygienekonzept für Sie ausgearbeitet, dass es uns ermöglicht unsere Fachpartner unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen wieder in kleinen Gruppen an unseren Geräten zu schulen.

Wir nehmen Ihre Anmeldung hierzu wie gewohnt unter der bekannten WDSschulung @ windhager.com entgegen. Wenn Sie keine Zeit und Gelegenheit haben, unsere Schulungen vor Ort zu besuchen - dann kommen wir eben zu Ihnen:

Unsere Webinare liefern Ihnen kompakt, schnell und aktuell die Informationen, die Sie in Ihrem Geschäft unterstützen, direkt auf Ihren Rechner. Alle aktuellen Termine inkl. Anmeldung zu unserer Webinar-Reihe finden Sie hier.

Für alle Fragen rund um das Thema Webinare & Seminare stehen Ihnen zur Verfügung:

Schulungsreferent:

Herr Horst Seeger, T 0821 21860-250

Organisation:

Frau Anja Zimmermann, T 0821 21860 245



E-Mail: WDSschulung@windhager.com

Seminarprogramm 2020 (699 KB | PDF)