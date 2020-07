Die Heizkurier GmbH, einer der führenden Anbieter im Bereich Vermietung und Verkauf mobiler Wärme- und Kältelösungen, wurde aufgrund ihres hohen Umsatzwachstums als „FOCUS Wachstums-Champion 2020“ ausgezeichnet. Im Rahmen einer Analyse des Wirtschaftsmagazins „FOCUS“ belegte Heizkurier mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 30 Prozent den 9. Platz in der Kategorie „Energie und Versorger“. Die Auszeichnung erfolgte bereits Ende 2019. Die bundesweit hohe Nachfrage nach mobilen Wärme- und Kältelösungen von Heizkurier bescheren dem Unternehmen seit Jahren einen andauernden Erfolg. Auch in der Corona-Krise setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs weiter fort.

Die Heizkurier GmbH gehört, als einer der ersten Anbieter mobiler Wärme- und Kälteanlagen, zu den Pionieren der Branche. Bereits seit 2007 versorgt das Unternehmen seine bundesweiten Kunden schnell, sicher und zuverlässig mit bedarfsgerechten mobilen Lösungen für Wärme, Warmwasser und Warmluft. Ende 2018 wurde das Portfolio um mobile Klima- und Kühlanlagen erweitert. Typische Einsatzgebiete sind Notfälle, Baubeheizung und Estrichtrocknung, Energieversorgung, Wartung und Sanierung, prozesswärmeorientierte Industrien und Kühlprozesse sowie Warmwasserversorgung und Klimatisierung bei Events und Sportveranstaltungen.

Von der „WirtschaftsWoche“ wurde das Unternehmen zudem bereits 2018 als einer der innovativsten Mittelständler in den Kreis der Innovations-Champions aufgenommen. Mit zahlreichen Neuentwicklungen hat das Unternehmen von Beginn an Maßstäbe in der Branche gesetzt. Herausragende Beispiel sind die mobilen all-in-one Elektroheizzentralen mit 21 kW und 36 kW sowie die WZ 40 Kompakt, für einfachstes Handling und schnellen Transport per Spedition im Europaletten-Format und gut 50 Prozent geringerem Gewicht gegenüber herkömmlichen Heizzentralen. Mit der Modellreihe City bietet Heizkurier zudem trailerbare Heizzentralen mit einer Bauhöhe von knapp 2 Metern für niedrigste Toreinfahrten, flache Brückendurchfahrten und entlegene Hinterhöfe. Als zukunftsorientierter Anbieter hat Heizkurier schon vor gut zwei Jahren eine interaktive Online-Regelung für seine Heizzentralen entwickelt, die eine aktive 24/7 Echtzeit-Regelung der Anlagen vom Tablett oder PC von jedem beliebigen Ort aus, ermöglicht. Mit dieser Innovation hat Heizkurier schon früh den Wechsel von einer passiven Überwachung der Anlagen, hin zu einer interaktiven Regelung durch die Kunden vollzogen.

Marc-Oliver Pehlke, Geschäftsführer Unternehmensentwicklung bei Heizkurier: „Wir sind sehr stolz über die Auszeichnungen der letzten Jahre. Noch wichtiger ist uns die Zufriedenheit unserer Kunden, die wir unter anderem täglich anhand der zahlreichen Vermietungen und Verkäufe unserer mobilen Wärme- und Kälteanlagen erleben dürfen. Für eine solche Leistung und ein solch dynamisches Wachstum benötigt man ein Team mit erstklassigen Fachleuten. Wir schätzen uns glücklich, dass wir solch ein Team haben.“

Im Mietanlagenpark von Heizkurier stehen bundesweit über 700 mobile Heiz- & Kühlzentralen mit Leistungen von 10 bis 5.000 kW und insgesamt über 1.200 vermietbare Geräte bereit. Für die wichtigsten Leistungsklassen werden mobile Anlagen auch zum Verkauf angeboten. Bei außergewöhnlichen Anforderungen erstellen die Spezialisten für Wärme- und Kältelösungen maßgeschneiderte Energielösungen und begleiten Kunden von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Alle Heizkurier-Geräte sind „Made in Germany“ und werden auf Basis langjähriger Erfahrungen, mit höchsten Qualitätsanforderungen gefertigt. Mit über 80 Mitarbeitern sorgt Heizkurier tagtäglich dafür, dass Wärme und Kälte überall dort bereitstehen, wo sie gebraucht wird. Die Services umfassen Beratung, Planung, Anlieferung, Anschluss, Einweisung vor Ort, technischen Notdienst sowie Abholung.