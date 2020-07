Großzügige Wintergärten, Sonnenterrassen, Echtholz-Eichenparkett und Designbäder mit individuell wählbaren Fliesen – die Wohnanlage „Waldzauber“ ist bis ins kleinste Detail darauf ausgelegt, dass sich die Bewohner in den eigenen vier Wänden wohlfühlen. Bei allen Entscheidungen rund um die Architektur und die Gebäudeinfrastruktur stand der Nutzerkomfort im Vordergrund. Dazu orientiert sich die technische Ausstattung des Neubauvorhabens an modernsten Standards. So wurden in den 52 Wohneinheiten, die sich zum Teil über zwei Etagen erstrecken, unter anderem insgesamt 61 Wohnungsübergabestationen von Taconova verbaut. Die kompakten Bauteile des Typs TacoTherm Dual Piko bieten zahlreiche Vorteile wie zum Beispiel äußerst geringe Rücklauftemperaturen, minimale Wärmeverluste, die Sicherstellung höchster Hygienestandards bei der Wasserqualität sowie optimalen Komfort von der Planung und dem Einbau des Systems bis hin zu den Bedienungseigenschaften für den Nutzer.

Die Wohnanlage „Waldzauber“ bietet 4.800 qm hochwertige Wohnflächen für junge Familien, berufstätige Paare oder Senioren. Das von Projektentwickler und Bauherr CIGA Bauträger GmbH entwickelte Objekt

befindet sich in der historischen Ortschaft Feucht inmitten des Nürnberger Reichswald und ist in nur neun Fahrminuten von Nürnberg aus zu erreichen. Die herausragende Lage zwischen Grün und Großstadt ist jedoch nur einer der Indikatoren dafür, dass die 52 Eigentumswohnungen des Bauvorhabens auf große Resonanz am Markt gestoßen sind. „Der Eigennutzungsanteil der Wohnungen liegt mit 85% vergleichsweise hoch“, bestätigt Jörg Fischer, Bauleiter bei der Bauträger Erletz Bau- und Generalübernehmer GmbH, die alle Bau-Gewerke des Neubauprojekts koordiniert hat. „Neben dem Standortvorteil hat sich insbesondere die exzellente technische Ausstattung des Gebäudes als überzeugend erwiesen.

Sie unterstützt die langfristige Werthaltigkeit des Objekts genauso wie die Aufenthaltsqualität im Gebäude und den Komfort für die Nutzer“, erläutert der erfahrene Diplom-Ingenieur im Fachbereich Architektur. Zur Ausstattung der Wohnanlage gehören neben barrierefreien Wohnungen mit einem modernen Schallschutzkonzept auch ein modernes Blockheizkraftwerk sowie eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die kontrollierte Wohnraumlüftung und die kontinuierliche Entfeuchtung der Wohnungen. Hinzu kommen die Wohnungsübergabestationen von Taconova, die die Vorteile einer zentralen Wärmeerzeugungsanlage mit denen einer dezentralen Trinkwasserzubereitung verbinden.

Vorteile der Wohnungsübergabestationen für die Gebäudenutzer

Die modulare Wohnungsübergabestation TacoTherm Dual Piko von Taconova steuert die Heizwärmeverteilung und Warmwasserbereitung in der Wohnung. Ein wesentlicher Vorteil dieser dezentralen Wärmeübergabe ist die Tatsache, dass das Trinkwasser nicht im zentralen Warmwasserboiler erwärmt und von dort in die einzelnen Wohneinheiten transportiert werden muss. Stattdessen wird es vor Ort erst bei Bedarf und damit unter Wahrung höchster Hygienestandards bereitgestellt, wobei die gewünschte Austrittstemperatur individuell geregelt werden kann. Probleme mit Legionellen können dank der dezentralen Warmwassererzeugung im Durchflussprinzip nahezu ausgeschlossen werden.

Zeitgemäße Services für Planer

Dank der flachen Bauform von nur 110 mm lassen sich die Stationen der Serie TacoTherm Dual Piko optimal im Gebäude platzieren. Für ein hohes Maß an Flexibilität bei der Planung und Auslegung sorgen außerdem die zahlreichen Varianten mit unterschiedlichen Verteilergrößen und Regelungsarten für Heizung und Durchfluss-Trinkwassererwärmung. Diese können auf einer Grundplatte aufgebaut oder im Einbauschrank montiert werden. Um den Einsatz der Taconova Wohnungsübergabestationen bereits in der Planungsphase komfortabel, sicher und einfach zu gestalten, bietet die Taconova Group AG unter anderem allen Anwendern der Planungssoftware liNear außerdem einen kostenfreien Produktdatensatz an.

„In Zeiten immer kürzer werdender Bauphasen, komprimierterer Technikflächen und kontinuierlich steigender Komfortansprüche der Gebäudenutzer und -betreiber war es uns ein Anliegen, den Verantwortlichen ein Tool an die Hand zu geben, das die Planungsarbeiten vereinfacht“, erklärt Jan Hellwig, Planerberater bei Taconova. liNear – Gesellschaft für konstruktives Design GmbH ist ein führender Anbieter professioneller CAD-Software zur Planung gebäudetechnischer Anlagen, die optional in Kombination mit AutoCAD oder Revit genutzt werden kann. Den projektverantwortlichen Planern werden damit eine Vielzahl geprüfter Produktdatensätze und CAD-Bibliotheken von namhaften Herstellern, darunter auch von der Taconova Group AG, kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Geringer Raumbedarf und einfache Installation

Bei der Installation bietet neben den besonders schlanken Abmessungen der TacoTherm Dual Piko auch die freie Wahl bei der Anordnung der einzelnen Module große Vorteile. Der Einbau der Stationen ist in Unterputz-, Schacht- oder Vorwandmontage möglich. „In der Wohnanlage ‚Waldzauber’ wurde jeweils ein Modul für die Fußbodenheizung unten und eines für die Warmwasserbereitung oben in einem separaten Einbauschrank verbaut.

Die geringe Raumtiefe des Taconova Produkts war dabei essenziell“, beschreibt Peter Wagner, Geschäftsführer Planung und Baustellenbetreuung des ausführenden Unternehmens ST Sanitär Team GmbH die Installationsarbeiten. „Die Tatsache, dass jedes Modul von Taconova vorverdrahtet und montagefertig geliefert wird, hat den Arbeitsaufwand erheblich reduziert“, führt der erfahrene Fachhandwerker weiter aus. Im Vergleich zu zentralen Anlagen zur Wärmeübergabe an einzelne Wohneinheiten, die vier Leitungen benötigen – Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf sowie Warmwasserleitung und Zirkulationsleitung – kommen bei einem Wärmeverteilsystem mit Wohnungsstation zudem nur zwei Verteilleitungen pro Wohnungen zum Einsatz.

Diese lassen sich zentral verlegen und unterstützen dank minimaler Wärmeverluste die Energiekosteneffizienz im Gebäude. Im Ergebnis kann außerdem nicht nur das Installationsmaterial reduziert werden – auch der Installationsaufwand und die spätere Wartung der Leitungen und Anschlüsse gestalten sich einfacher.