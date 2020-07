Vielseitige Erweiterung

Die HERZ-Sanitärwasserverteiler zeichnen sich besonders dadurch aus, dass eine schnelle und zusätzliche Erweiterung um diverse andere Verteiler (zwei, drei, vier Abgänge) möglich ist.

Um den Anschluss mehrerer Verteiler zu erleichtern sind vorinstallierte O-Ring-Dichtungen am Gehäuse angebracht. Daher müssen keine zusätzlichen Dichtungen oder Kleber hinzugefügt werden. Somit können ganz einfach mehrere Module, aufgrund des einfachen und einheitlichen Dichtungsdesigns zusammengebaut werden.

Die Sanitärwasserverteiler (2 8530) sind vielseitig einsetzbar und können immer dort verwendet werden, wo heißes oder kaltes Wasser an die Verbraucher verteilt werden muss wie z.B.: bei Waschmaschinen, einer Badewanne, einem Waschbecken, uvm. Der Sanitärwasserverteiler ist ein hochwertiges Produkt, das aus trinkwassergeigneten Materialien (UBS-gelistet und 4MS-gelistet) gefertigt wird.

Welche Vorteile bietet der Sanitärwasserverteiler?

Unter anderem schafft die schräge Position eine leichtere Bedienung des Handrads und es ist ein direkter Anschluss an den Wasserhahn, das Waschbecken, etc. möglich. Auch die Installationszeit reduziert sich zwischen 30 % und 40 % aufgrund weniger erforderlicher Armaturen.

Um leichter festzustellen, welcher Absperrhahn geschlossen werden muss, lässt sich jeder einzelne Abgang, egal ob heißes oder kaltes Wasser während der Installation mit Aufklebern kennzeichnen. Die Installation der Sanitärwasserverteiler ist an gut zugänglichen Orten möglich und verursacht somit weniger Störungen für Bewohner eines Gebäudes bzw. werden auch Reparaturen vereinfacht. Weiters glänzt der Verteiler mit einer einfachen Bedienung und Wartung, einem zuverlässigen Design sowie einer langen Lebensdauer. Es gibt eine ständige Qualitätskontrolle der Produktion in unseren eigenen Fabriken und die Kompatibilität mit anderen HERZ-Produkten wird gewährleistet.

