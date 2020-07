Badewannen Befüllung mit Überlauf in Chrom oder gebürstetem Stahl.

Jetzt von RIHO auch für freistehende Acrylwannen und Wandstehende Acrylwannen.

Einbauwannen aus der Modellreihe Still sind ebenfalls mit dem neuen RIHO Fall lieferbar.

Ab Lager verfügbar!

Neu bei Riho ist der Riho Fall. Eine Badewannen Befüllung welcher im Überlauf der Wanne verborgen ist. (integrierten Wassereinlauf im Überlauf)



Bei RIHO kann der Wassereinlauf direkt in den Überlauf integriert werden. So wird das Design der Badewanne vereinfacht, denn die Befüllung erfolgt ohne eine extra Armatur direkt über die Ablaufgarnitur von RIHO.

Innovativ und ein besonderes Highlight im modernen Baddesign.

Ein Wassereinlauf ohne zusätzlicher Armatur!



Der RIHO Fall ist stilvoll und flach in der Badewannenwand eingefasst.

Lieferbar in glänzendem Chrom oder auch in robusten, gebürsteten Edelstahl erhältlich.

In Kombination mit einer UP-Armatur sparen Sie sich die Anschaffung einer teuren, freistehenden Wannenarmatur!

Die Wannen Befüllung erfolgt bei einem Wasserdruck von 2,5 bar mit 20 Litern pro Minute. Der RIHO-Fall ist mit einem Rohrunterbrecher und Rückflussverhinderer ausgestattet und wir über einen ca. 1 Meter langen flexiblen Schlauch mit 1/2 “ angeschlossen.

Das überschüssige Wasser wird durch die Überlauföffnung unter dem Wanneneinlauf abgelassen. Somit verhindern wir die Ansammlung von Restwasser im Zulauf. Zusätzlich verhindert ein eingebautes Rückschlagventil, dass Schmutzwasser in das Trinkwassersystem gelangt.



Eine weitere Neuentwicklung und absoluter Blickfang innerhalb der Riho - Reihe ist die mattweiße Acryl-Kollektion.

Mit mattweißen Acryl Kollektion unterstreichen Sie die Ruhe in Ihrem Bad. Darüber hinaus ist Acryl völlig porenfrei, glatt und kratzfest.

Aufgrund dieser Beschaffenheit haftet Schmutz sehr schlecht, keine Bakterien bleiben zurück und alle Badewannen sind dadurch leicht zu reinigen. Die Farbe seidenmatt weiß zeichnet sich aus durch ein schickes Aussehen. Die Farbauswahl seidenmatt weiß ist sowohl für freistehende als auch für eingebaute Badewannen erhältlich.



Beispiel RIHO Desire Back2Wall in seidenmatt weiß

Das Modell Inspire ist ebenfalls in seidenmatt weiß lieferbar!

BD10105 Inspire 160x75 – 176 Liter Brutto 1.825,- €

BD02105 Inspire 180x80 – 233 Liter Brutto 1.925,- €

RIHO Kollektion: einzigartig, modern und trotzdem nicht überteuert.

Heben Sie sich vom Wettbewerb ab und finden in RIHO einen alternativen Lieferanten.

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.

Lieferbar sind unsere Wannen aber Lager Tilburg innerhalb von 2 Wochen.

Bitte kontaktieren Sie uns über info @ riho.de oder +49(0)2373/933933-0.

Klicken Sie hier! UND Sie erhalten das Prospekt Neuheiten 2020