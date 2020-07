Zum 1. Juli übernahm Frank Wiehmeier die Aufgabe des Vice Presidents Central Europe der Hansgrohe SE. Frank Wiehmeier (50) kam am 1. Dezember 2019 als Geschäftsführer der Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH zum Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialisten. Vor seinem Wechsel zu Hansgrohe war Frank Wiehmeier 15 Jahre bei der Grundfos GmbH angestellt. Der ausgewiesene Vertriebsexperte war dort zuletzt als Vertriebsdirektor Handel Handwerk Gebäudetechnik für Deutschland und Österreich verantwortlich. In seiner neuen Rolle als Vice President Central Europe übernimmt er künftig die Verantwortung für die Tochtergesellschaften in Deutschland und Österreich. Christian Tröger bleibt Geschäftsführer der Hansgrohe Österreich und berichtet direkt an Wiehmeier. „Es ist immer schön die Verantwortung für erfolgreich geführte Märkte übertragen zu bekommen. Deshalb freue ich mich ganz besonders mit Christian Tröger und seinem Team die Erfolgsgeschichte unserer beiden Marken AXOR und hansgrohe in Österreich weiter zu schreiben“, so Frank Wiehmeier.