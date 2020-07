Im angenehmen Ambiente genesen: Im Agaplesion Krankenhaus in Gießen hat man sich dies als Ziel gesetzt. Die neu gestalteten Zimmer des Wahlleistungsbereichs sind hell und freundlich eingerichtet. Eine Atmosphäre, die den Aufenthalt im Krankenhaus wohnlicher gestaltet. In den zugehörigen Bädern der Patientenzimmer macht man da keinen Unterschied. Geschmackvoll sollte es sein, Komfort bieten und dabei den nötigen Halt geben. KEUCO Produkte aus der Serie PLAN sind die erste Wahl für hochwertige, designstarke und sicherheitsgebende Produkte in der barrierefreien Badgestaltung. Eine zeitlose und langlebige Formensprache prägt das Universal Design der Serie. Die drei Oberflächenvarianten Edelstahl-finish, verchromt und Aluminium-finish bieten vielseitige Möglichkeiten in der Innenarchitektur. Im Wahlleistungsbereich des Agaplesion Krankenhauses hat man sich für Armaturen und Accessoires mit edel mattem Aluminium-finish entschieden.



Hochwertige Aluminium-Oberflächen von KEUCO zeichnen sich durch besondere Unempfindlichkeit aus, z.B. gegen Fingerabdrücke und Wassertropfen, und sind daher sehr pflegeleicht. Diese speziellen Eigenschaften sind sowohl im Privatbad als auch beim Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen, wie in Kliniken, von großem Vorteil. Hinzu kommt, dass in Krankenhäusern alle Oberflächen mit einer Wischdesinfektion gereinigt werden müssen, die auf glänzenden Oberflächen sichtbare Rückstände hinterlassen und nach der Reinigung ein zusätzliches Polieren erforderlich machen. Auf matten Aluminium-Oberflächen ist ein Polieren nicht nötig, da Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln nicht zu sehen sind. Mit der samtigen Haptik sind die KEUCO Armaturen und Accessoires außerdem wahre Handschmeichler. Neben makellosen Oberflächen bewähren sich die KEUCO Armaturen und Accessoires durch ihre ausgezeichnete Verarbeitung und Qualität und garantieren höchste Langlebigkeit.