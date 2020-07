Die e-Series Wärmepumpen von Mitsubishi Electric sind jetzt BAFA förderfähig. Anwender können so beim Einsatz im Bestand bis zu 45 % der Investitionskosten als Zuschuss erhalten. Abbildung: Mitsubishi Electric

Das e-Series Wärmepumpensystem EAHV-P900 YA(L/N) von Mitsubishi Electric ist ab sofort BAFA förderfähig. Dadurch können Nutzer von der äußerst attraktiven Förderung für die Gebäudesanierung von bis zu 45 % der Investitionskosten profitieren. Je nach Auslegungsbedingungen sind mit den luftgekühlten Geräten zur Außenaufstellung Jahresarbeitszahlen von über 4,5 möglich. So können auch Förderungen für den Neubau beantragt werden, die dann einer Förderungssumme von 35 % der Investitionskosten entsprechen. „Das kann die Rahmenbedingungen für Projekte, in denen entsprechende Wärmepumpen benötigt werden, entscheidend verändern“, formuliert dazu Dror Peled, General Marketing Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Durch die besondere Effizienz der e-Series Geräte und den außergewöhnlich weiten Betriebsbereich lassen sich auch die langfristigen Betriebskosten für die Bereitstellung von Wärme in Gebäuden neu definieren."

Die modular aufgebauten Geräte unterscheiden sich grundsätzlich von konventionellen Produkten dieser Leistungsklasse am Markt. Denn die Wärmepumpen sind lediglich 90 cm tief. Darüber hinaus wird die Luft nicht wie sonst üblich nach oben, sondern nach vorne ausgeblasen. Diese Bauform ist einer der Gründe für die sehr geringen Geräuschemissionen. Bei 90 kW Heizleistung liegen diese in einem Meter Abstand lediglich bei 65 dB(A).

Zusammen erlaubt das völlig neue Möglichkeiten bei der Geräteaufstellung und damit der Flächennutzung. So lässt sich das Gerät z.B. in einem überdachten Anlieferungsbereich installieren. Sogar eine Montage übereinander ist realisierbar. Aufgrund der geringen Tiefe eignen sich e-Series Geräte auch für eine Montage entlang der Fassade. Darüber hinaus kann eine Aufstellung mit dem Luftausblas gegeneinander umgesetzt werden. Durch diese Vielseitigkeit in puncto Aufstellung und den geringen Raumbedarf können Flächen genutzt werden, die sich sonst nicht für diese Hocheffizienz-Technologie eignen würden.

Zwei invertergeregelte Scrollverdichter, die jeweils einen Kältekreislauf versorgen, bilden die Basis der hohen Effizienz. Gleichzeitig ermöglicht diese Ausstattung einen enorm großen, regelbaren Leistungsbereich zwischen 8 und 100 %. Weiterhin konnte die Effizienz durch die Anwendung des Up- und Downstream-Konzeptes gesteigert werden. Dabei strömt das Medium des Hydraulikkreislaufs zuerst durch den Wärmetauscher des einen und anschließend durch den Wärmetauscher des zweiten Kältekreislaufs.

Von beiden Konstruktionsdetails profitiert insbesondere der relevante Teillastbetrieb. Invertergeregelte Ventilatoren und die innovative Steuerung runden diese Ausstattung für eine hohe Effizienz ab.

Auch hinsichtlich der Montage und Aufstellung überzeugt das Gerätekonzept, da bis zu sechs individuelle Module miteinander verbunden werden können. Bei einer Einzelleistung von 90 kW kann so eine maximale Systemleistung von 540 kW generiert werden.

Das durchdachte Wartungskonzept wird durch zahlreiche praxisorientierte Details deutlich. So befindet sich beispielsweise der Zugang zum Schaltschrank und allen anderen Bauteilen an der Vorderseite des Moduls. Wartungen und eventuelle Reparaturen werden dadurch vereinfacht. So ist gesichert, dass bei Servicearbeiten und einer gegenüberliegenden Aufstellung der Geräte lediglich ein Abstand von 90 cm erforderlich ist.

E-Series Geräte können wahlweise in zwei Modi betrieben werden. Der Leistungs-Modus ist dabei auf die maximal erzielbare Leistung ausgerichtet. Im Effizienz-Modus dagegen liegt der Fokus auf der wirtschaftlichsten Betriebsweise. Die Nennleistung beträgt dann noch 63 kW. Außerdem wird der ohnehin geringe Schallleistungspegel gegenüber dem Volllastbetrieb nochmals um 2 dB(A) reduziert. Um eine schnelle Verfügbarkeit zu garantieren, sind e-Series Geräte direkt ab Lager verfügbar.

Neben der Ausführung als reversible Wärmepumpe zum Kühlen und Heizen steht zusätzlich auch eine „Nur Kühlen“ Ausführung mit einem SEER-Wert von 4,88 zur Auswahl.

Auf der Webseite innovations.mitsubishi-les.com/de/komfort-und-prozesskuehlung/e-series sind ausführliche Details zum Produkt zu finden.