M-Ventil Purline mit Thermostat Puro gibt es wahlweise in Durchgangs- oder Eck-Ausführung. Mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperren und Entleeren. Die Durchflussrichtung ist beliebig wählbar.

Montage-Vorteile:



Alle BEMM-Verkleidungen werden angeschraubt und sind aus schlagfestem Kunststoff; selbst bei festen Stößen oder beim Reinigen bleibt die Verkleidung positionstreu.

Alle BEMM-Verkleidungen werden angeschraubt und sind aus schlagfestem Kunststoff; selbst bei festen Stößen oder beim Reinigen bleibt die Verkleidung positionstreu. Das Logoschild verbirgt die Schraubverbindung.

Verkleidung und Ventilblock werden in der „montageoptimierten“ Verpackung geliefert.

Ergonomische Vorteile:



Sehr gute Erreichbarkeit des Thermostaten.

Einfache Reinigung.

Optische Vorteile:



Puristisches, zeitloses Design.

Unschöne Muffen und Einschraubstutzen werden verdeckt.

In 48 Farbtönen von Weiß, über Sanitär- und RAL-Farbtöne bis hin zu den BEMM-Metallic-Exklusivfarbtönen und

den -Samtmatt-Exklusivfarbtönen sowie in Oberfläche Chrom ver­fügbar. Die Griffhülse ist immer verchromt.