Die Firma Gripple (www.gripple.com - GrippleTV - YouTube) ist Hersteller von innovativen und zeitsparenden Befestigungs- und Aufhängesystemen. Unsere Produkte sind einmalige und patentierte Produkte, die sich bei unseren Kunden großer Beliebtheit erfreuen (über 600 Millionen Produkte in über 75 Ländern verkauft). Als Tochtergesellschaft einer britischen Firma mit über 850 Mitarbeitern, die die Aktionäre unseres Unternehmens sind, sind wir seit mehreren Jahren in Deutschland niedergelassen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Ingenieur (m/w/d) Fachrichtung Technische Gebäudeausrüstung mit Schwerpunkt HLS für das deutschsprachige Verkaufsgebiet.

Sie arbeiten in unserem neuen Technik-Zentrum der Gripple GmbH in Aßlar.

Ihre Aufgaben:

Technische Planauslegung - Sie berechnen Installationspläne und definieren die technische Lösung für unsere Kunden im Bereich Heizung, Sanitär, Klimatisierung/Lüftung, Elektro, sowie Trockenbau

Technische Unterstützung am Telefon für Bau-/Projektleiter/Fachingenieure und eigenen Außendienst

Regelmäßige Dienstreisen vor Ort beim Kunden im Büro oder auf der Baustelle

Verantwortung für die Zertifizierungen in Deutschland, Österreich, Schweiz

Erstellung und Pflege der LV Dokumentation

Technische Schulung unserer Kunden und des eigenen Personals.

Ihr Profil:

Sie haben Erfahrung als Technischer Zeichner, Konstrukteur oder Fachingenieur in der technischen Gebäudeausrüstung, mit Schwerpunkt Heiz-, Sanitär- Raumlufttechnik

Sie sind mit AutoCad und Office Pack vertraut

Sie haben sehr gute Englischkenntnisse (verhandlungssicher)

Sie sind organisiert und ausdauernd

Sie haben ein ausgezeichnetes Gefühl für Beziehungen und Teamgeist

Grundkenntnisse von Revit von Vorteil

Wir bieten Ihnen:

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem guten und sehr motivierten Team

Eine gute Einarbeitung bei Stellenantritt

Regelmäßige unternehmensinterne Schulungen und Seminare

Die offene Unternehmenskultur eines nachhaltig geführten, soliden Unternehmens

Eine motivierende Bezahlung

Sowie interessante Zukunftsperspektiven in einem internationalen Umfeld.

Sie haben Lust auf einen praxisnahen Job in einem internationalen Umfeld, der Ihre alten Gewohnheiten ändert? Dann nehmen Sie die Herausforderung an! Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung per Email. Bitte senden Sie diese an: jobseu @ gripple.com

Geben Sie bitte immer die Kennziffer TL/AS, Ihre E-Mailadresse, Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren nächstmöglichen Eintrittstermin an. Sie helfen uns damit Ihre Bewerbung zügig und durchgängig zu bearbeiten. Absolute Vertraulichkeit ist garantiert, Sperrvermerke werden beachtet.

Gripple GmbH, Loherstraße 4, 35614 Aßlar

Telefon: +49 (0) 6441 44447 - 02

www.gripple.com