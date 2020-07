Seit Januar ist Alexander Bauer neu im Vertriebsteam der Marke Riedel und hat als Regional Sales Manager die Region Westdeutschland übernommen. Für die Region Norddeutschland konnte Riedel zum 1. Juni Karsten Wießner für die Position als Regional Sales Manager zurückgewinnen.



Karsten Wießner (54), Diplom-Ingenieur für Maschinen- und Anlagenbau, war bereits in den Jahren 2001 bis 2012 als Area Sales Manager bei Riedel tätig. Nach mehreren Jahren mit internationaler Verantwortung in Positionen als Area Sales Manager u.a. bei ait-Deutschland/ KKT chillers und Key Account Manager bei der Fa. Hyfra Industriekühlanlagen kehrt er nach acht Jahren zu Riedel zurück.



Mit mehr als 25 Jahren Vertriebserfahrung ist Diplom-Ingenieur Alexander Bauer (55) Experte für die Planung von Kühlanlagen sowie den Vertrieb von Kühlsystemen, u.a. für Laserschneidmaschinen, Milchkühl- und Melktechnik sowie Verpackungsmaschinen. Vor seiner Tätigkeit für die Marke Riedel war Alexander Bauer bei Sato Schneidsysteme - Anbieter von Brennschneidmaschinen mit Autogen-, Plasma- und Laserschneidverfahren - als Sales Manager tätig. Er war dort für den Vertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Osteuropa verantwortlich.



„Wir freuen uns, dass wir Karsten Wießner wieder und Alexander Bauer neu für die Marke Riedel gewinnen konnten. Wir sind jetzt ideal aufgestellt, um die Marke Riedel in Deutschland weiter aufzubauen und zu stärken. Der unmittelbare Kundenkontakt und die persönliche Betreuung direkt vor Ort sind für uns zentrale Bestandteile unserer Vertriebsstrategie.“ so Jürgen Romahn, Director Sales Cooling für die Marke Riedel.