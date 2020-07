Sie als Badspezialist haben die Ideen des Kunden dank Design@Web aufgegriffen, den Kunden beraten und mit ihm die beste Lösung für sein künftiges Traumbad im Innoplus gefunden. Neben der persönlichen Beratung in der Badausstellung oder beim Kunden zu Hause gehen Sie nun neue Wege bei der Präsentation und der Kundenkommunikation: mit Showcase 360, einer Cloud-Anwendung, präsentieren Sie die Planungsergebnisse und kommunizieren mit dem Kunden per Chat in direktem Bezug auf die gezeigten Entwürfe und Varianten. So werden Missverständnisse von vornherein vermieden und Sie kommen schneller zum Geschäftsabschluss.

Die fertigen Planungen präsentieren Sie zudem als Referenzen in Ihrer virtuellen Ausstellung und beweisen erneut Ihre fachliche Kompetenz. So schließt sich der Kreis, denn diese Planungen dienen den nächsten Interessenten als Anregung für die neuen Entwürfe mit dem Online-Raumplaner Design@Web, den wir Ihnen in Teil 1 vorgestellt haben.

Erfahren Sie alles über Showcase 360 und sehen Sie unser Beispiel.

Informieren Sie sich und finden Sie alles rund um die Compusoft-Gruppe und Innoplus auf unserer Internetseite: www.compusoftgroup.com





