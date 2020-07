Eingebettet vor einer großartigen Gebirgssilhouette liegt die Stadt Bad Aibling im oberbayerischen Alpenvorland. Touristen und Kurgäste erwarten dort zahlreiche Freizeitangebote und moderne Kuranlagen, ein vielfältiges Kulturprogramm sowie Möglichkeiten zum erholsamen Wandern und Radfahren. In der Stadt ist, neben sieben weiteren Kliniken, auch die Rheumaklinik Bad Aibling beheimatet. Diese ist eine Rehabilitationsklinik, in der ein erfahrenes Ärzte- und Therapeutenteam Patienten mit Erkrankungen, Störungen oder Unfallfolgen am Stütz- und Bewegungssystem des Körpers behandelt. Je nach Beschwerden kommen auch Therapieformen wie Gruppenbehandlungen im Bewegungsbad oder Aquafitnesskurse zum Einsatz. Um die hohe Qualität der dortigen Therapieumgebung zu erhalten, erfolgte 2017 eine Grundinstandsetzung der eingesetzten Schwimmbad-Klimaanlage durch den Einbau eines neuen Wolf Comfort-Schwimmbadgerätes CKL-Pool. Es eignet sich besonders für die Be- und Entlüftung sowie die Entfeuchtung von kleinen geschlossenen Schwimmhallen wie in der Klinik in Bad Aibling.

Hochbleibende Qualität durch Modernisierung der Schwimmbadtechnik

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Nordbayern ist im nördlichen Teil des Freistaats zuverlässiger Ansprechpartner für die Themen Prävention, Reha, Rente und zusätzliche Altersvorsorge. Sie betreibt acht bayerische Rehazentren, die nach den hohen Qualitätsstandards von DIN EN ISO 9001:2015 und QMS-Reha 3.0 zertifiziert sind. Zu diesem Klinikverbund gehört auch die Rheumaklinik Bad Aibling. Gemäß der eigenen hohen Erwartungsansprüche legen die Betreiber bei den Behandlungen viel Wert auf eine besonders heilungsfördernde Atmosphäre. Dazu gehört auch eine moderne Ausstattung der für die Therapien benötigten Behandlungsräume und des Schwimmbades. „Eine Rehaklinik ist ohne die entsprechende Technik nicht denkbar. Deshalb achten wir bei den eingesetzten Geräten auf ein hohes Maß an Qualität und Effizienz“, erklärt Johann Ostermeier, Leiter Haustechnik der Rheumaklinik Bad Aibling. Die Verantwortlichen entschieden sich 2017 für eine Modernisierung der veralteten Schwimmbad-Klimaanlage. Das neue Schwimmbadgerät CKL-Pool 30 GC von Wolf plante die Klimax Lüftungs- und Klimaanlagen GmbH & Co. KG und baute es von Februar bis März ein. Das außen und innen beschichtete Gerät lieferte der Hersteller anschlussfertig verrohrt und verdrahtet. Das erlaubte eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.

Hürden gemeinsam überwinden

„Wegen der sehr engen Platzverhältnisse vor Ort mussten wir das neue Gerät sowie die umliegende Lüftungstechnik entsprechend anpassen“, erklärt Peter Klein, Geschäftsführer von Klimax. Zur Bewältigung der herausfordernden Einbausituation holte sich Klimax als Partner die Klimaexperten von Wolf ins Boot. Gemeinsam konnten sie das Gerät optimal auf die Bedingungen im Schwimmbad einstellen. „Mit der neuen Technik profitiert die Rheumaklinik von mehr Komfort bei der Bedienung, deutlichen Energieeinsparungen und besseren Betriebsbedingungen für Patienten und Personal“, ergänzt Klein. Die Anlagenbau-Firma übernimmt zukünftig die Verantwortung für Funktion und Betrieb.

Anpassbare Schwimmbad-Entfeuchtung

Das installierte Kompakt-Klimagerät ist mit einem Plattenwärmtauscher aus korrosionsbeständigem Polypropylen sowie stufenlos regelbaren EC-Ventilatoren ausgestattet. Damit erhalten die Betreiber eine neue, effizientere Lösung mit optimalem Wirkungsgrad, die sich exakt auf die wechselnden Betriebsbedingungen anpassen lässt. Es gibt drei Einstellungen: Sommerbetrieb mit Entfeuchten, Winterbetrieb mit Entfeuchten sowie Winterbetrieb mit Heizen. Je nach Feuchtigkeit und Außenluftbedingungen in der Schwimmhalle müssen andere Werte eingehalten werden. Diese sind gemäß VDI 2089:

eine Raumtemperatur zwischen 30 und 34 Grad

eine um 2 bis 4 Grad gegenüber der Raumtemperatur geringere Wassertemperatur

eine maximale absolute Luftfeuchtigkeit von 14,3g Wasser/kg trockene Luft.

Um diese Werte einzuhalten, hat das Schwimmbadgerät einen Direct Digital Control (DDC) Regler mit bedienungsfreundlicher LCD Anzeige, der eine stetige und komfortable Anpassung der Geräteeinstellungen ermöglicht. Damit können Benutzer Sollwerte, Grenzwerte, Fühlerarten und andere Regeleigenschaften mithilfe von Parametern festlegen. Mit einer Leistung von 50 PS führt CKL-Pool die Raumluft mit hoher Luftfeuchte ab und ersetzt sie durch trockene Zuluft. Das schützt langfristig die Gebäudesubstanz vor Schäden durch angesammelte Feuchte. Durch den Einsatz hocheffizienter Wärmerückgewinnungssysteme ist ein nachhaltiger Betrieb für die Rheumaklinik gewährleistet.