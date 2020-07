Eine Neuentwicklung und absoluter Blickfang innerhalb der Riho - Reihe ist die mattweiße Acryl-Kollektion. Mit mattweißen Acryl Kollektion unterstreichen Sie die Ruhe in Ihrem Bad. Darüber hinaus ist Acryl völlig porenfrei, glatt und kratzfest.

Aufgrund dieser Beschaffenheit haftet Schmutz sehr schlecht, keine Bakterien bleiben zurück und alle Badewannen sind dadurch leicht zu reinigen. Die Farbe seidenmatt weiß zeichnet sich aus durch ein schickes Aussehen. Die Farbauswahl seidenmatt weiß ist sowohl für freistehende als auch für eingebaute Badewannen erhältlich.

Desire, die BACK2Wall Acrylwanne von RIHO, preiswert und traumhaft schön!

Ab Lager Tilburg lieferbar. Jetzt mit Wannen Befüllung! Bestellen Sie schon heute und seinen der erste die diese Ausführung in seiner Ausstellung präsentiert!

Wahlweise mit LED Beleuchtung

BD0700500K00133 = 1.879,- glänzend, ohne RIHO Fall mit LED



RIHO Fall Wannen Befüllung und gleichzeitig Ablauf/Überlauf.

BD07C0500K00133 = 2.289,- glänzend, mit RIHO Fall mit LED



Für ihr neues Luxusbad können Sie jetzt ihr Lieblingsplatz frei wählen. Ob an einer Wand oder unter dem Fenster stehend, unsere hochwertigen und im Design vollendeten Acrylwannen werden Ihnen ein ganz neues entspanntes und wohltuendes Badevergnügen bereiten!



Die einwandfreie Verarbeitung und das hochwertige Material, in einem Top Preis-Leistungsverhältnis, machen diese Wanne zu einem Eye-Catcher in jedem Badezimmer. Verwandeln Sie ihr Badezimmer zu einer Oase des Wohlfühlens und der Erholung!

Eigenschaften

Freistehende Design Badewanne aus durchgefärbtem, hochwertigem 5 mm Sanitäracryl.

Glasfaserverstärkte, doppelwandige Konstruktion für optimale Wärmeisolierung.

Mittels Inlay verstärkte Seiten und Wannenboden für extra Stabilität

Gestell aus rostfreiem Edelstahl (304) mit höhenverstellbare Schraubfüße für ein standfestes und präzises Einbauen.

In das Badewannen-Design sind alle Leitungen integriert (keine sichtbaren Schläuche, etc.)

Integrierter Überlauf und Ablaufgarnitur mit Pop Up Verschluss – verchromt (PUSH Open Technik)

Ablauf mittig

Wanne mit nahtloser Schürzenverkleidung

Zeitloses Design garantiert lange Freude

Abmessungen

ca. 180 x 84 x 59,50 cm (L/B/H)

Füllmenge: ca. 230 Liter

Gewicht: ca. 44 kg (mit Verpackung 94 kg)

Bruttolistenpreis BD07105 = 1.995,- € matt

Bruttolistenpreis BD07005 = 1.622,- € glänzend

Bruttolistenpreis BD07C05 = 2.032,- € RIHO Fall chrom

Bruttolistenpreis BD07B05 = 2.032,- € RIHO Fall edelstahl

Material & Farbe

durchgefärbtes hochwertiges 5 mm Sanitäracryl - weiß

Lieferumfang

Wanne inkl. Ab- und Überlauf, Fußset und Pop-UP

Zum optimalen Schutz der Wanne wird dies in einem extra dafür vorgesehenen stabilen Wabenkarton versendet!

Ohne Armaturen.

Mittelablauf

2-Sitzer





Artikel Nummer BD07 – Fassungsvermögen 230 Liter

Weitere Unterlagen und Infos finden Sie unter www.riho.de

Oder rufen Sie uns einfach einmal an!