Seit dem 19. Juni 2020 zählt die Hansgrohe Group zum dritten Mal in Folge und damit insgesamt zum vierten Mal zu den Top-Innovatoren des deutschen Mittelstands. In der 27. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100 beeindruckte der Schwarzwälder Armaturen- und Brausenhersteller besonders in den Kategorien „Innovative Prozesse und Organisation“ und „Innovationsförderndes Top-Management“. Mit dem TOP 100-Siegel bescheinigen Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team der Hansgrohe Group beachtliche Innovationskraft: „Die Innovationserfolge zeigen die positive Wirkung eines guten Innovationsklimas und innovationsorientierter Strukturen und Methoden“, erläutert der Forscher. In einer unabhängigen wissenschaftlichen Analyse der Überlinger compamedia GmbH unterzog sich das Unternehmen rund 120 Prüfkriterien. Für Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der seit 2011 den Wettbewerb als Mentor begleitet, sind die Innovationen der TOP 100 Ausdruck einer Wir-Kultur: „Den Mittelständlern geht es um die langfristige Zukunftssicherung. Sie denken Fortschritt eben nicht aus der Perspektive des kurzfristigen Gewinns, vielmehr haben sie die Existenzsicherung des Unternehmens im Blick“, sagt Yogeshwar.

Innovation bedarf Neugierde, Mut und Willen zur Veränderung

Innovatives Denken und Handeln standen schon 1901 bei der Firmengründung im Fokus, als Hans Grohe an seinen ersten Handbrausen tüftelte. Er entwickelte damals Produkte für das heimische Bad, einem Markt den es bis dahin gar nicht gab. Klaus Grohe, Sohn des Firmengründers und bis 2008 langjähriger CEO, führte mit seinem Erfindergeist und der Hands-on-Mentalität die Innovationstradition des Unternehmens fort. Dies wurde zum Vorbild für das heutige Innovationsteam: Mut, das richtige Maß an Risikofreudigkeit sowie ein gutes (Bauch-)Gefühl sind essenzielle Grundlagen für die benötigte Kreativität.

Bereits seit Jahren machen Neuprodukte, die nicht älter als drei Jahre sind, mehr als ein Viertel des Umsatzes des Unternehmens aus. „Innovationsmanagement betreiben wir bei Hansgrohe, um die Lebensqualität des Einzelnen zu verbessern", sagt Steffen Erath, Head of Innovation bei der Hansgrohe Group. „Anders gesagt: Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht der Mensch und seine Bedürfnisse. Innovationen der Hansgrohe Group bieten seit jeher einen echten Mehrwert und machen das Leben leichter.” Konsequent vom Menschen denken bedeutet aber auch, bei der Produktentwicklung neue Wege und Strukturen auszuprobieren. Angetrieben durch die Frage, welche Bedeutung Digitalisierung für Hansgrohe Kunden hat, erarbeitet ein interdisziplinäres Innovationsteam Produkte, die das Erlebnis des Duschens grundlegend verändern. 2017 gründete Hansgrohe hierzu das Pilotprojekt „Innolab“ in Schramberg: eine Ideenschmiede, einige Kilometer vom Stammsitz entfernt. In einer Art Kreativwerkstatt genießen die Entwickler Freiraum zum Querdenken, abseits von täglicher Routine und eingefahrenen Gedankenströmen.

Wandel als Chance begreifen

hansgrohe RainTunes ist ein jüngstes Beispiel dafür, wie erfolgreich eine systematische Ausrichtung auf die Fähigkeit zur Innovation sein kann. Das neuartige Duschsystem zeigt, wie sich der Trend zur Digitalisierung mit einem echten Mehrwert für den Menschen verbinden lässt. „RainTunes bietet ein multisensorisches und inspirierendes Duscherlebnis und macht das Badezimmer zu einem individualisierten und sehr persönlichen Wohlfühlort,“ so Erath. In Zusammenarbeit mit Experten aus unterschiedlichen Lebensbereichen hat hansgrohe die RainTunes-Szenarien entwickelt: Die Synchronisation von Temperatur und Intensität des Wassers, Steuerung von Licht, Duft, Musik und weiteren Multimedia-Anwendungen setzt in Kombination mit der hansgrohe Home App innovative digitale Möglichkeiten im Badezimmer um.

Mehr Informationen zum Hansgrohe Innovationsmanagement zur Digitalisierung und Produktentwicklung finden sich unter www.hansgrohe-group.com/de/stories?filters=cms_id_navigation_story_innovation

Über TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin, impulse und W&V den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.