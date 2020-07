Mit #MyRelaxingMoment startet hansgrohe eine neue Markenkampagne, die die persönlichen Momente der Entspannung zeigt. Ausgewählte Influencer und einige Radprofis des BORA-hansgrohe Teams teilen ihren persönlichen #MyRelaxingMoment mit der Community.

Zarter, sanfter, leiser: Das neue Duschen mit PowderRain

Duschen entschleunigt, Duschen erfrischt. So weit, so bekannt. Doch hansgrohe will mehr. Die Marke macht Duschen zur puren Entspannung. Wie das? Mit der mikrofeinen Strahlart PowderRain. Sie perlt flüsterleise aus vielen der hansgrohe Brausen und begeistert Kunden weltweit. Auch, weil es sich damit wunderbar in Gedanken reisen lässt. Selbst in Zeiten, in denen man zuhause bleibt.

Denn jeder von uns braucht Momente der Entspannung: neue Kräfte sammeln, sich von Stress und Anspannungen erholen oder Ruhe finden. In Zusammenarbeit mit ausgewählten Influencern aus den Bereichen „Beauty“, „Interior“ oder „Mindfulness & Aesthetics“ und einer Auswahl von BORA-hansgrohe Teammitgliedern möchte die Marke hansgrohe zeigen, dass die Entspannung im eigenen Badezimmer beginnt. Die Idee ist ganz einfach: Mit hansgrohe PowderRain dem Alltagsstress für einen Moment entfliehen, sich entspannen und Energie tanken. Egal ob Mountainbiken, Gitarre spielen oder schwimmen im Pool: Jeder hat seinen ganz persönlichen Relaxing Moment. Die Mitglieder des BORA-hansgrohe Radsportteams Emanuel Buchmann, Daniel Oss und Peter Sagan sowie die Influencer @vikyandthekid aus Deutschland, @teresacasamonti aus Deutschland, @sosoomao aus Frankreich und @louisemertens aus Belgien machen den Anfang und teilen ihren eigenen Relaxing Moments. Selbstverständlich sind auch User aufgerufen, während der Kampagne auf Facebook und Instagram unter dem Hashtag #MyRelaxingMoment ihre eigenen Momente der Entspannung zu teilen.

Rainfinity sorgt für eine ganz besondere Art der Entspannung

In einer Welt, in der die Menschen täglich immer mehr Stress ausgesetzt zu sein scheinen, bietet Rainfinity ein ganz besonderes Duscherlebnis. Mit trendbewusstem Design, innovativer Technologie und höchstem Qualitätsanspruch ist Rainfinity alles andere als ein herkömmliches Brausenprogramm. Rainfinity ist eine Kopfbrause, die den Körper sanft mit Wasser umhüllt. Mit der PowderRain-Strahlart wird das Duschen zu einem unverwechselbaren Verwöhnprogramm. Durch den Intense PowderRain und den RainStream ist Duschen so individuell wie nie und das Rainfinity-Brausenprogramm bietet eine wohltuende Regeneration für alle Duschliebhaber. Diejenigen, die auch gerne eine kleine Auszeit vom Alltag wollen, können die innovative Strahlart schon mit kleinen Änderungen im Duschbereich genießen: einfach die Handbrause austauschen. Wenn eine Umgestaltung des Bades ansteht, gibt es auch die Komplettlösung: eine Showerpipe.

Weitere Informationen finden Sie auf der Kampagnenwebsite unter www.hansgrohe.com/myrelaxingmoment