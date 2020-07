Die Duschserie Koralle S800 – hier in der neuen freistehenden, elegan-ten WalkIn-Version – zeichnet sich durch ihre extreme Transparenz aus, die den Raum großzügiger erscheinen lässt. In Verbindung mit der ultra-flachen Duschwanne Koralle T400 wirkt die WalkIn-Lösung durch ihr pu-ristisches, geradliniges Design. Foto: Koralle Sanitärprodukte GmbH

Leichtigkeit, Eleganz und gestalterische Flexibilität bringen die hochtransparenten Duschabtrennungen Koralle S800/S808 ins Bad. Jetzt hat Koralle Sanitärprodukte eine neue interessante WalkIn-Dusche auf den Markt gebracht, die die exklusive Doppelserie ergänzt. Damit bietet der Hersteller noch mehr anspruchsvolle Duschlösungen für unterschiedlichste Grundrisse und Raumsituationen in der für die Serie typischen puristisch-klaren Linienführung.

Die neue Koralle S800 WalkIn besteht aus einer großen, vollkommen transparenten Glasfläche, die von nur zwei schmalen Quertraversen in Silber Hochglanz freistehend im Raum gehalten wird. Der Zugang ist so von beiden Seiten her möglich. Damit unterscheidet sie sich von den bereits vorhandenen WalkIn-Versionen der Serie, die alle wandangeschlagen als Ecklösung ausgeführt sind. Die Duschabtrennung ist in sieben Standardgrößen und Sonderanfertigungen in den Höhen 1.200 bis 2.100 mm sowie in Breiten von 750 bis 1.400 mm erhältlich. Durch den Wandabstand von bis zu 1.500 mm kann sogar eine elegante, der DIN 18040 entsprechende Duschlösung für barrierefreie Bäder geschaffen werden.

Dank einem Minimum an Befestigungstechnik erfüllt die neue WalkIn-Lösung nicht nur hohe ästhetische Ansprüche, sondern ist auch aufgrund ihrer durchgehenden Glasfläche besonders leicht zu reinigen. Zusätzlich bietet Koralle eine GlasPlus-Veredelung an, die das Wasser einfach abperlen lässt.

8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas in 2.000 mm Standard- und bis zu 2.100 mm Sonderhöhe macht die neue Duschabtrennung außergewöhnlich stabil, langlebig und sicher. Es kann in Transparent und weiteren Glasoptiken wie Satinato, Teilsatiniert oder Spiegelglas geordert werden.

Duschtasse für angenehmes Hautgefühl

Passend dazu ergänzt die bodengleich einzubauende ultraflache Duschwannenserie Koralle T400 die WalkIn zu einem interessanten Komplettsystem: Auch sie ist durch ihre puristische, auf das Wesentliche reduzierte Linienführung ein klares Bekenntnis zum eleganten, trendunabhängigen Minimalismus. Die Serie wurde jetzt um sechs neue Größen erweitert.

Die Koralle T400 wird aus dauerhaft formstabilem und bruchsicherem Mineralguss mit einem Kern aus Kunststein gefertigt und besitzt eine haltbare Gelcoat-Hochglanzoberfläche. Das Material wirkt wie ein natürlicher Wärmespeicher und sorgt stets für ein angenehmes Fußgefühl. Zudem ist es hygienisch, UV-beständig, langlebig und pflegeleicht.

Der Werkstoff Mineralguss bietet bei der Montage sogar die Möglichkeit, die Duschwanne in Abhängigkeit von deren Design durch Bearbeitung vor Ort an individuelle Einbaumaße oder -situationen millimetergenau anzupassen. Dazu genügt dem Bad-Profi ein handelsüblicher Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe.

Die im mittleren Preissegment positionierte Serie umfasst quadratische und rechteckige Duschflächen mit integriertem runden Ablauf. Sie sind in den Größen 800 x 800, 900 x 900 und 1.000 x 1.000 sowie 1.000 x 800, 1.200 x 800, 1.400 x 800, 1.600 x 800, 1.000 x 900, 1.200 x 900, 1.400 x 900 und 1.600 x 900 mm erhältlich. Optional sind eine Anti-Slip-Beschichtung der Rutschklasse C nach DIN 51097 und Montagezubehör wie Fußgestell, Einzelfußset und Dichtbandsystem lieferbar.