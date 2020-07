Der 1.111. NORDWEST-Handelspartner ist das Unternehmen F.W. Waldhausen GmbH & Co. KG aus Übach-Palenberg bei Aachen. Das Familienunternehmen wird bereits in zweiter Generation erfolgreich von Hans-Hartmut Waldhausen und seiner Schwester Renate Waldhausen-Krick geführt. Mit Carsten Waldhausen und Edgar Krick steht bereits die dritte Generation in den Startlöchern. Über 50 Mitarbeiter sind an den Standorten Hückelhoven (Einzelhandel), und Übach-Palenberg, dem Hauptsitz mit dem Baustahlhandel und dem eigenen Biegebetrieb sowie einem weiteren, größeren Einzelhandel, beschäftigt. Zudem gibt es ein Stahlaußenlager in Wismar, von dem aus die Kunden bundesweit beliefert werden, einen Online-Shop und eine Barbecue-Abteilung, die mit 60 verschiedenen Marken die größte Vielfalt in der Euregio anbietet.

Vor über einem Jahrzehnt war der Stahlhändler, der zudem Bauelemente und Eisenwaren in seinem Portfolio anbietet, schon einmal Handelspartner von NORDWEST. Jetzt hat sich die Geschäftsführung entschieden zurückzukehren. „Uns haben definitiv die neuen Konzepte, die viel frischen Wind mitbringen, überzeugt. Und auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist uns mit dem Stahlteam rund um Claudio Kemper und Christopher Rüther wichtig“, berichtet Carsten Waldhausen, „deswegen war es für die Geschäftsführung und auch für mich der richtige Schritt, die Zusammenarbeit erneut aufzunehmen.“

Bei NORDWEST freut man sich sehr über die Neuaufnahme und Rückkehr in den Verband, die zudem durch die Zahl 1.111 einen starken Symbolcharakter hat. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind stolz, dass uns Familie Waldhausen ihr Vertrauen schenkt“, so die Vorstände Andreas Ridder und Jörg Simon.