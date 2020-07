Die Bedeutung des Themas Hygiene bekommt in den Bereichen Architektur und Bauen einen immer höheren Stellenwert. Insbesondere beim Gestalten von hoch frequentierten Gebäuden und Räumen im öffentlichen Bereich rückt dieser Aspekt zunehmend in den Blickpunkt. HEWI bieten neben innovativen Sanitärlösungen auch Beschläge, die für ein Plus an Hygiene sorgen und das Infektionsrisiko minimieren.

Mit dem durchdachten Design des Türdrückers 115 und einer speziellen Oberfläche ermöglicht HEWI optimale Hygiene an der Tür.

Der Türdrücker 115 kann durch das clever gestaltete ergonomische Design leicht mit dem Ellenbogen betätigt werden. Der Benutzer öffnet die Tür durch den Ellenbogengriff, ohne den Türdrücker mit der Hand zu berühren.

Weitere Informationen und ein Video zum Thema finden Sie unter: www.hewi.com/de/mag/hygiene-an-der-tuer-waschraum

Sie möchten regelmäßig interessante Informationen rund um HEWI, innovative Produktlösungen und Veranstaltungen erhalten?

Dann abonnieren Sie den HEWI Newsletter unter: www.hewi.com/de/service/newsletter/bestellen/