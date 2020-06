Die Ansprüche an eine kontrollierte Wohnraumlüftung unterscheiden sich von Bauprojekt zu Bauprojekt: Ob maximaler Komfort oder ein geringer Planungs- und Kostenaufwand im Vordergrund stehen – mit verschiedenen Varianten bietet das x-well Sortiment von Kermi für jede Anforderung und architektonische Voraussetzung eine wirtschaftliche, einfach zu installierende Lösung. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigen drei beispielhafte Varianten.

Im Neubau und in renovierten Immobilien mit dichten Gebäudehüllen stellen die x-well Wohnraumlüftungen den hygienischen Mindestluftwechsel nach DIN 1964-6 sicher und tragen somit entscheidend zur Vermeidung von Schimmel sowie zum Schutz der Bausubstanz bei. Je nach Einsatzgebiet und architektonischen Voraussetzungen stehen dafür praxisgerechte Systeme aus zentralen und dezentralen Geräten zur Verfügung. Systeme mit Sommerbypass bringen zudem frische Außenluft ohne Erwärmung ins Gebäude. Allen x-well Lüftungsgeräten gemein ist ein leiser Betrieb und ein geringer Stromverbrauch durch effiziente Ventilatoren.

1. Zentrale Kompaktlüftung mit Wärmerückgewinnung: Maximaler Komfort

Die zentralen x-well Wohnraumlüftungen eignen sich besonders, wenn es um maximale Effizienz und höchsten Raumklima-Komfort geht. Denn dank eines integrierten Feuchtesensors tauschen sie die Luft bedarfsgerecht aus, temperieren die einströmende Zuluft mit hoher Wärmerückgewinnung von circa 90 Prozent und arbeiten äußerst leise. Sie sorgen für niedrige Betriebskosten und wenig Energieverbrauch durch konstant gute Wärmeübertragung und geringen Druckverlust trotz hoher Filterklassen (ePM1 >70 %). Kermi verbaut in allen zentralen Lüftungsgeräten ausschließlich Außenfilter nach ISO 16860. Die Lebensqualität wird so auch in einem Gebäude mit belasteter Umgebungsluft erheblich verbessert.

Viel Platz muss diese effiziente Technik aber nicht beanspruchen: Die Kompaktlüftungsgeräte der x-well F-Serie, F130 und F150¬, sind mit einer Tiefe von weniger als 20 cm besonders flach und platzsparend – praktisch bei der Renovierung, vor allem im Objektbau, wenn jeder Zentimeter Wohnraum zählt. Die optionale senkrechte oder waagrechte Montage macht die Geräte flexibel einsetzbar. Für die Nachrüstung eignen sich hier besonders Flachkanalsysteme. Durch die kompakten Abmessungen lassen sich das Lüftungsgerät und die Lüftungskanäle so in abgehängten Decken oder Vorwandinstallationen unterbringen. Im Neubau werden oft Rundrohrsysteme installiert, bei denen die Lüftungskanäle meist direkt in der Betondecke verlegt werden. Das spart Platz und ist deshalb vor allem auch im Objektbau attraktiv. Zudem gibt es bei der Verlegung der Heizungs- und Sanitärleitungen dadurch so gut wie keine Berührungspunkte.



Verschiedene Anforderungen umgesetzt am Beispiel einer 3-Zimmer-Wohnung mit 90 m2 – Wohn- und Schlafzimmer als klassische Zulufträume sowie die typischen Ablufträume Küche, Bad und WC

Bild links: Einfache Nachrüstung – mit der zentralen x-well Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – im Flachkanalsystem. Bild rechts: Platzsparend im Neubau – mit der zentralen x-well Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – im Rundrohrsystem. Bilder: Kermi GmbH

2. Dezentrale kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung: Geringer Planungs- und Montageaufwand

Stehen bei einem Bau- oder Renovierungsprojekt geringer Planungsaufwand und schneller Einbau im Fokus, kommen oft dezentrale Lüftungsgeräte zum Einsatz. Die Pendellüfter x-well D12 von Kermi vereinen Be- und Entlüftung in einem Gerät und werden direkt in der Außenwand der zu versorgenden Räume installiert – ganz ohne Verlegung einer Luftleitung. Die Montage erfolgt im Neubau durch spezielle Montagesteine und bei der Renovierung durch Kernbohrung. Dank effizienter Wärmerückgewinnung von bis zu 83 Prozent ist bei x-well D12 ebenfalls optimaler Komfort gesichert. Zudem wird die einströmende Luft gefiltert, so dass sich der Eintrag von Feststoffpartikeln minimiert. Für die typischen Ablufträume wie Bad oder Küche können in dieser Systemvariante alternativ der Kleinraumlüfter x-well A12 oder – vor allem geeignet für innenliegende Räume – der Einrohrlüfter x-well A20/A21 ergänzt werden. Das x-well A20 Abluftgerät ist eine spezielle Lösung für die Wohnungswirtschaft – DIBt-zertifiziert und mit feuerfestem Gehäuse erhältlich.

3. Dezentrale kontrollierte Lüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kostengünstige Variante

Eine kostengünstige Variante, wie sie oft bei großen Immobilienprojekten gefragt ist, stellt ein System aus Kleinraumlüftern und Luftdurchlässen ohne Wärmerückgewinnung dar. Während die x-well Außenwandluftdurchlässe (ALD) für eine natürliche Zuluftnachströmung ohne Ventilatoren sorgen, entlüften x-well A12 oder x-well A20 Bäder, WCs und Küchen. So lassen sich die Anforderungen an den Brandschutz sowie an den Feuchteschutz nach der EnEV problemlos und mit geringen Kosten erfüllen. Wie auch bei den Pendellüftern werden die Geräte direkt in der Außenwand installiert. Zudem bietet x-well ALD eine sehr gute Schalldämpfung und Schutz vor zu hohen Luftströmen durch Winddrucksicherung. Weiterer großer Vorteil speziell für die Wohnwirtschaft: Bei x-well ALD von Kermi kann durch ein Upgrade zum x-well D12 Pendellüfter die Wärmerückgewinnung nachgerüstet werden, wenn die Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt durch zusätzlichen Komfort aufgewertet werden soll.

Bei der Planung zu berücksichtigen:

Ob mit oder ohne Wärmerückgewinnung – für ein optimales Raumklima sorgt die kontrollierte Wohnraumlüftung im Zusammenspiel mit einem effizienten und intelligent geregelten Heizsystem. Hier bietet das Kermi System x-optimiert alle Komponenten aus einer Hand – ideal aufeinander abgestimmt und somit einfach in der Montage und zuverlässig im Betrieb.

Mit Beschluss vom 26. März 2020 sind nun auch die zentralen und dezentralen x-well Wohnraumlüftungsgeräte im Rahmen des Klimaschutzpakets gemäß BAFA förderfähig. Voraussetzung ist der kombinierte Betrieb mit einer Wärmepumpe. Dies macht Kermi durch intelligente Regelungstechnik, wie beispielsweise den x40 Regler der x-change dynamic Wärmepumpen oder den x-center base Komfort- und Energiemanager – dem Herzstück der Kermi Smart Home Lösung – möglich.