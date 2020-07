Bei der Wahl der Duschplatzentwässerungen spielen diverse Kriterien eine Rolle: Bauseitige Anpassbarkeit von Höhe und Gefälle sowie individuelle Rohrleitungsführung gehören zu den Argumenten, die für die übliche bodenebene Duschrinne sprechen. Bei der Installation ist jedoch mehrfach die Abstimmung zwischen den Gewerken erforderlich, Estrichtrocknungszeiten sind einzuhalten. Ein Duschboard wiederum erfordert nur einen Gewerkewechsel und wenig Werkzeugeinsatz; allerdings zum Preis der fehlenden Flexibilität bzgl. Höhe und Leitungsführung. Gegen die Duschtasse sprechen das starre Maß sowie die zusätzlich erforderliche Abdichtung des Raumes unter der Duschtasse. Das bodenebene Duschsystem ACO ShowerFloor hingegen kombiniert maximale Flexibilität in jeglicher Hinsicht – Fläche, Leitungen, Oberfläche/Abdeckung – mit einfacher Installation, schneller Verarbeitung, einfacher Abdichtung und Erfüllung aller Schallschutzklassen.

Vorteile bei der Installation

Das bodenebene Duschsystem ACO ShowerFloor ist eine gewerkeübergreifende Systemlösung in Leichtbauweise, die sich auf die jeweilige Baustellensituation anpassen lässt. Das vormontierte System ermöglicht eine freie Wahl des Bodenbelages ab Fliesengröße 50 mm sowie den Aufbau eines Duschbodens ohne Estrich. Die Abdichtung des Systems kann nach Einbau innerhalb der folgenden 24 Stunden mit allen herkömmlichen Abdichtungsmaterialien stattfinden. Die Niveauanpassung erfolgt durch eine einfache stufenlose Höhenverstellung mittels von oben verstellbarer Füße. Die Konstruktion des robusten Trägersystems gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Fläche und einen perfekten Sitz der Trägerplatte. Der Einbauhöhenbereich reicht von 110 bis 195 mm (Oberkante Estrich), mit den als Zubehör erhältlichen Höhenverstellfüßen sogar bis 275 mm. Das System steht in zwei Varianten zur Verfügung: für Linienentwässerung mit Liefer- bzw. Ausgangsmaßen 900 x 1.200 mm oder 1.200 x 1.200 mm; für Punktentwässerung mit Liefer- bzw. Ausgangmaßen 900 x 900 mm oder 1.200 x 1.200 mm. Beide Varianten sind ausgelegt für einen Anschluss DN 40 (nach Ablängen des waagrechten Ablaufs) bzw. DN 50 mit waag- oder senkrechter Stutzneigung.



Integrierter Schallschutz

Indem das bodenebene Duschsystem ACO ShowerFloor den herkömmlichen Bodenaufbau ersetzt, vereinfacht und beschleunigt es nicht nur die Installation und Montage von Duschrinnen, sondern bietet zusätzlich auch Schallschutz. Das System wurde so konstruiert, dass die maximalen Anforderungen an den Schallschutz bereits werkseitig integriert sind (Stichwort Schallentkopplung). Dadurch fallen bei der Installation außer dem Verlegen der Randdämmstreifen keine zusätzlichen Arbeiten für den Schallschutz an, was mögliche Fehler vermeidet. ACO ShowerFloor erfüllt sowohl die Anforderungen der DIN 4109 als auch die der strengeren VDI 4100:2012 „Schallschutz von Wohnungen“ in der Schallschutzstufe III (LAF <= 24 dB(A)).