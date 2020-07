Dann nutzen Sie das Qio-Sofortangebot. Damit erhalten Sie alle Fakten, um mit Ihrem Kunden Einsatz und Kosten der mobilen Übergangsversorgung abzustimmen. So unterstützt Qio das SHK-Handwerk mit dem Einsatz mobiler Heizzentralen dabei, Verantwortung abzusichern, Zeit zu gewinnen und zusätzliche Umsätze zu erzielen.

Zudem hat Qio hat mit seinem Online-Monitoringportal QioLive eine Möglichkeit entwickelt, die Heizzentrale stets im Blick zu behalten, ohne persönlich vor Ort sein zu müssen.

„Diese Online-Technik auf allen Mietheizzentralen im Anlagenpark verfügbar zu haben, zeichnet uns aus!“ so Hahn stolz.

Wer eine Heizzentrale bei Qio mieten will, braucht also nicht extra dazusagen, dass er die Möglichkeit der Fernüberwachung wünscht. Diese ist, wie ein Schalldämpfer auch, immer inklusive.