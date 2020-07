Mit der neuen Generation 2.0 des RAUTHERMEX Clip-Muffensystems erleichtert REHAU die Verlegung in der Baupraxis. Bildrechte: REHAU

Im Bereich Nah- und Fernwärmenetze bietet REHAU nachhaltige Rohrsysteme für die Wärmeversorgung, die sich sowohl schnell und wirtschaftlich errichten als auch leicht erweitern lassen. Mit Fokus auf langlebige Rohrsysteme und umfassenden Service entwickelt das Unternehmen sein Portfolio stetig weiter, um zukunftsweisende und effiziente Produkte anzubieten.

Die Materialeigenschaften von Rohren und Rohrverbindungen sind ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen. Für einen effizienten Wärmetransport entwickelt der Polymerspezialist REHAU langlebige Systeme, die sich flexibel verlegen und nachträglich erweitern lassen. Vor allem in Bestandsgebieten und im städtischen Quartiersneubau ist eine Flexibilität in der Trassenführung gefragt, wie sie biegsame Polymerlösungen erlauben. Hierzu bietet REHAU zwei Systeme an.

RAUTHERMEX: Neue Schaumrezeptur und optimierte Außenmantelwellung

Für die Wärmeverteilung in Nahwärmenetzen bietet REHAU das Verbundrohrsystem RAUTHERMEX. Es verbindet beispielsweise Blockheizkraftwerke (BHKW), Holzhackschnitzelanlagen oder Biomassekessel mit einer Vielzahl von Wärmeabnehmern oder verteilt die Energie ideal innerhalb von Industrie-, Kälte-, Gewächshaus- oder Produktionsanlagen. Um die Dämmwerte weiter zu verbessern, hat REHAU eine neue Schaumrezeptur eingeführt, die sich durch den neuen hochdämmenden PUR-Schaum mit einem Lambda-Wert von nur noch 0,0199 W/m•K auszeichnet. Zudem hat REHAU die Profilierung des RAUTHERMEX Rohraußenmantels optimiert. Hierdurch lassen sich die Biegeradien um bis zu 30 Prozent verkleinern. Der Kraftaufwand bei der Verlegung reduziert sich deutlich und es sind bis zu 30 Prozent längere Ringbunde möglich.

Mit der neuen Generation 2.0 des RAUTHERMEX Clip-Muffensystems erleichtert der Polymerexperte zudem die Verlegung in der Baupraxis bei verbesserter Sicherheit. Dank eines innovativen Mehr-Komponenten-Dichtrings ist nun eine Abwinklung von bis zu 20 Grad zwischen Rohr und Muffe möglich. Bei den Muffenhalbschalen handelt es sich um ABS-Präzisions-Spritzgussbauteile. Das gesamte RAUTHERMEX Muffensystem ist basierend auf EN 489 mit verschärften Bedingungen geprüft und bis zu einer Wassersäule von drei Metern dicht.

Geeignet ist das System RAUTHERMEX sowohl für Spülbohr- als auch Einziehverfahren. Ringbundlängen von bis zu 570 Metern ermöglichen lange Trassen ohne Kupplungen, Dehnpolster oder Kompensatoren.

Das umfangreiche, aufeinander abgestimmte Rohr- und Formteilprogramm RAUTHERMEX umfasst UNO-Leitungen mit einem Mediumrohr (von 25 bis 160 Millimeter Rohrdurchmesser) und DUO-Leitungen mit zwei Mediumrohren (von 20 bis 75 Millimeter Rohrdurchmesser).

RAUVITHERM: Kompaktere Hauseinführung

Für Wärmenetze oder den Anschluss von Luft-Wasser-Wärmepumpen, kleinen Biomasse-Kesseln oder Geothermieanlagen bietet der Polymerexperte REHAU das vorgedämmte Hybridrohrsystem RAUVITHERM, das aus einem kompletten Rohr- und Formteilprogramm mit UNO- (von d25 bis d125) und DUO-Leitungen (von d25 bis d63) sowie allen relevanten Formteilen und Fittings besteht. Die Dämmung der Leitungen von bis zu 50 Millimetern minimiert Wärmeverluste erheblich. Mittels Verschweißung der Dämmlagen mit dem Außenmantel ist sichergestellt, dass RAUVITHERM längswasserdicht nach AGFW Arbeitsblatt FW420 ist. Das Universalschrumpfmuffensystem aus schlagzähem PE-HD erhält die optimale Dämmung auch an Abzweig- und Verbindungsstellen. Das Muffensystem erlaubt ebenfalls Abwinklungen von bis zu 20 Grad zwischen Rohr und Muffe. Es erzielt eine Dichtigkeit von bis zu fünf Metern Wassersäule, geprüft basierend auf EN 489 mit verschärften Bedingungen.

Das Handling dieses Gleitrohrsystems selbst wird durch seine robuste Vollummantelung, flexible PEX Dämmung und einen gewellten Außenmantel erleichtert. Auch Ringbundlängen von bis zu 300 Metern vereinfachen die Verlegung. Die neue und kompaktere Hauseinführung für RAUVITHERM bietet die Möglichkeit zur sicheren Installation in kleineren Kernlochbohrungen. Für alle Rohre mit einem Außendurchmesser von 90 bis 160 Millimeter werden in der Kernlochbohrung nur noch 200 Millimeter benötigt und für Rohre mit einem Außendurchmesser von 170 bis 225 Millimeter lediglich 300 Millimeter. Hierdurch ergibt sich eine Kostenersparnis von bis zu 50 Prozent.

Selbst bei kühlen Witterungsbedingungen kann RAUVITHERM ohne großen Kraftaufwand in engen Biegeradien und ohne Qualitätseinbußen verlegt werden. Mit der Schiebehülsentechnik steht eine bewährte Verbindungstechnik für eine schnelle, sichere und dauerhaft dichte Installation zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.rehau.de/nahwaerme