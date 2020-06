Erhältlich in zahlreichen Breiten bis zu 1400 mm setzt der ROYAL LUMOS Bäder jeder Größe in Szene – vom kleinen Gäste-WC bis hin zu großen Bädern als perfekte Kombination zu Einzel- und Doppelwaschtischen.

Der ROYAL LUMOS Lichtspiegel von KEUCO ist das Ausstattungshighlight für die luxuriöse, hochwertige Badgestaltung. Nicht nur der Waschplatz wird durch die Kraft des umlaufenden LED-Leuchtrahmens wirkungsvoll erhellt. Perfekte Gesichtsausleuchtung und Licht für jede Tageszeit und Atmosphäre sind seine Stärken. Die praktische Spiegelheizung ist als exklusives Upgrade erhältlich. In Aluminium silber gebeizt eloxiert oder in schwarz eloxiert ist er ein stilvoller Hingucker in unterschiedlichsten Badkonzepten.

Die LED-Beleuchtung des ROYAL LUMOS Lichtspiegel lässt sich über das intuitive Bedienpanel dimmen und in der Lichtfarbe stufenlos einstellen: von Tageslichtweiß mit 6.500 Kelvin zur idealen, alltäglichen Pflege, bis hin zu Warmweiß mit 2.700 Kelvin, optimal für ein perfektes Abend-Make-up oder ein stimmungsvolles Badambiente. Der umlaufende Leuchtrahmen sorgt dabei immer für eine schattenfreie Ausleuchtung des Betrachters. Darüber hinaus wartet der ROYAL LUMOS mit zwei Beleuchtungs-Quellen auf, die separat steuerbar sind: Einer Hauptbeleuchtung des umlaufenden Rahmens sowie einer zusätzlichen Waschtischbeleuchtung, die die Armatur besonders schön in Szene setzt und als komfortables Nachtlicht dienen kann.

Bei dem KEUCO ROYAL LUMOS treffen präzise Verarbeitung und Top Design Made in Germany auf raffinierte Technik. Im 45 Grad Winkel feinster Eckverbindungen fasst der umlaufende Rahmen den Lichtspiegel ein wie ein Bild. Durch die von innen strahlende LED-Beleuchtung des transluzenten Rahmens erhält er eine leichte, vor der Wand schwebende Optik. Bilder: KEUCO

Der Lichtspiegel ROYAL LUMOS kann noch mehr: Optional ist er mit praktischer Spiegelheizung erhältlich, die für eine beschlagfreie Optik nach dem Duschen sorgt. Praktisch und intelligent: Nach zwanzig Minuten schaltet sich die Heizung von selbst wieder aus.

In schwarz eloxiert passt der Rahmen des Lichtspiegels perfekt zu den Armaturen, Accessoires und dem iLook_move Kosmetikspiegel in Schwarzchrom von KEUCO.

Der ROYAL LUMOS Lichtspiegel spricht mit seinen Extras die Sinne an und macht die Zeit im Bad noch ein Stück angenehmer.