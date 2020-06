Führungsaufgabe bei Premiumhersteller - Wärmepumpen

Leiter Kundendienst (m/w/d)

Strategische und operative Führung der Serviceorganisation in Deutschland

Qualifikation

Haben Sie ein grundlegendes Verständnis von erneuerbaren Energien und verfügen über zumindest erste Führungserfahrung? Sie wissen um die Bedeutung eines leistungsfähigen technischen Service idealerweise mit Erfahrung aus dem Bereich Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik? Sind Sie die integrierende und besonnene Führungskraft mit natürlicher Autorität und können Sie ein bundesweites Team mit Servicetechnikern, technischen Beratern und selbständigen Servicepartnern steuern, motivieren und weiterentwickeln? Arbeiten Sie bislang z.B. in der Versorgungs-, Automatisierungs- oder Elektrotechnik, im Maschinen- und Anlagenbau oder in einer anderen, technisch nahestehenden Branche und sind dort im operativen Service oder in der Leitung einer Serviceeinheit tätig? Denken und handeln Sie unternehmerisch, sind eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt und können anspruchsvolle Gesprächspartner überzeugen? Haben Sie Ihr Studium, Ihre kaufm./technische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen, sprechen gut Englisch und suchen nun eine neue Aufgabe mit sehr viel Gestaltungsspielraum und exzellenten Perspektiven?

Unternehmen

Wir gehören seit Jahrzehnten zu den führenden und innovativen Herstellern nachhaltiger Heizungs- und Lüftungssysteme in Europa. Unser Streben ist es, umweltfreundliche Anlagen und hochwertige Produkte in Einklang mit der Natur zu entwickeln. Mit neuen intelligenten Technologien nutzen wir natürliche Ressourcen und bieten effiziente und zukunftsorientierte Lösungen für die Versorgung mit Heizung, Warmwasser, Kühlung und Lüftung. Zur Realisierung unserer zukünftigen Wachstumsziele werden wir unsere Servicekompetenz weiter ausbauen und suchen für unsere Zentrale in Niedersachsen eine dynamische Persönlichkeit mit eingangs skizziertem Hintergrund.

Aufgabe

Sie sorgen mit Ihrem deutschlandweiten Serviceteam für eine jederzeit optimale Unterstützung unserer Kunden. Sie führen unsere Serviceorganisation mit einem hohen Bewusstsein für Qualität und Kosten. Sie passen das Leistungsspektrum sowie Prozesse, Abläufe und Qualifikation im Service kontinuierlich an die jeweiligen Kundenanforderungen an. Sie sind Ansprechpartner in allen technischen und kaufmännischen Belangen im Service sowie in der generellen Zusammenarbeit mit unseren selbständigen Servicepartnern, Servicetechnikern und dem technischen Innendienst. Sie verantworten die Zertifizierung unserer Partner, sind Mitglied des Managementteams und berichten auf Grund der strategischen Bedeutung dieser Position direkt an den Geschäftsführer. Mit unserer Muttergesellschaft in Schweden pflegen Sie einen laufenden und konstruktiven Austausch.