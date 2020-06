Resideo führt für seine Wasserprodukte den Produktgruppennamen „Braukmann“ ein.

Braukmann-Tradition in der Resideo-Unternehmensgeschichte steht für Innovation.

Neuer Name auf der Verpackung – Produkte und Ersatzteile ändern sich nicht.

Mit Blick auf die Zukunft als eigenständiges Unternehmen arbeitet Resideo am Aufbau der eigenen Marke und nimmt dabei Bezug auf einen wichtigen Teil der Firmengeschichte: Für die bekannten Wasserprodukte wird unter der Resideo-Marke der Produktgruppenname Braukmann eingeführt. Darüber hinaus werden auch die Rohrleitungsarmaturen künftig unter diesem Namen verkauft. Weitere Nicht-Wasserprodukte bleiben unter der Marke Honeywell Home im Resideo-Portfolio.

Die Resideo Wasserproduktgruppe heißt jetzt „Braukmann“

Der nach wie vor bekannte Name Braukmann gehört zur Geschichte von Resideo, auf die das Unternehmen stolz ist: 1980 wurde die Firma Braukmann, deren Name bis heute mit zuverlässiger Qualität verbunden wird, von seinem Gründer erworben. Auf diese Tradition möchte Resideo nun mit dem neuen Produktgruppennamen aufbauen und so den nächsten Schritt in die Resideo-Zukunft gehen. Die Umstellung wird ab Juli nach und nach stattfinden.

Keine Änderung bei Produkten, Bestellvorgängen und Ersatzteilen

Ändern wird sich nur der Name auf der Verpackung – Artikelnummern und Produkte bleiben gleich. So müssen Installateure ihre Bestellabläufe nicht anpassen und können sich weiterhin auf die bewährte Qualität verlassen. Darüber hinaus plant Resideo, auch weiterhin Verbesserungen vorzunehmen und Innovationen voranzutreiben. So soll der Fokus des Wasserportfolios verstärkt auf bleifreie Materialien gerichtet werden. Bei gleicher Zuverlässigkeit und Effizienz tragen die Produkte somit zusätzlich auch zum Umweltschutz bei.