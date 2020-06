Technologieführer - Digitalisierung in der Gebäudeautomation - Rhein-Neckar

Projektleiter TGA (m/w/d)

Technische Gebäudeausrüstung

Koordination und Steuerung des Projekt- und Montageteams

Projektabwicklung, Kalkulation, Angebot, Baustellenorganisation, etc.

Qualifikation

Verfügen Sie über solide Erfahrung in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und sind hierdurch mit Gewerken wie Sanitär, Heizung, Klima und/oder Lüftung sowie der entsprechenden Mess-/Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) bzw. Technik zur Gebäudeautomation vertraut? Haben Sie ein fachspezifisches Studium wie z.B. Versorgungstechnik, Verfahrenstechnik, etc. und/oder eine Aus-/Weiterbildung zum Meister/Techniker in den genannten Gewerken erfolgreich abgeschlossen und haben diese idealerweise durch eine Qualifikation zum Energieberater ergänzt? Können Sie Baukosten kalkulieren und sind mit der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen gemäß VOB/B, HOAI und BGB, der Energieeinsparverordnung (EnEV, EEG) sowie den Verordnungen für normgerechtes Bauen vertraut? Ist Ihr Arbeitsstil analytisch, strukturiert und lösungsorientiert, kommunizieren Sie präzise und sind routiniert im Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen? Sind Sie eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt, bringen ein ausgeprägtes Organisationsvermögen sowie hohe Einsatz- und Leistungsbereit-schaft mit und suchen nun eine herausfordernde Aufgabe in einem Unternehmen mit hervorragender Zukunftsperspektive?

Unternehmen

Als inhabergeführtes, dynamisch wachsendes Unternehmen mit Sitz im Ballungsraum Rhein-Neckar, sind wir der Technologie-führer im Bereich digitaler Lösungen und Systeme für die technische Infrastruktur in Wohn- und Gewerbeimmobilien. Unser patentiertes System ermöglicht die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen, wodurch nicht nur die Wasserqualität permanent sichergestellt wird, sondern auch signifikante Energieeinspareffekte realisiert, die Prozess-effizienz deutlich gesteigert und die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs maximiert werden. Darüber hinaus erfolgt eine revisionssichere und normenkonforme Dokumentation. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Unserem äußerst starken Wachstum möchten wir auch im Projektmanagement Rechnung tragen und suchen im Rahmen unserer Strategie zur langfristigen Unternehmensentwicklung eine gewinnende, belastbare und systematisch arbeitende Persönlichkeit mit eingangs beschriebenem Qualifikations- und Erfahrungsprofil und ausgeprägtem Gestaltungswillen.

Aufgabe

Als Projektleiter sind Sie der zentraler Ansprechpartner in der Abwicklung unserer Projekte, übernehmen die fachliche Führung des Projekt- bzw. des Montageteams und verantworten bzw. koordinieren die Abwicklung der jeweiligen Installations-projekte, von der Kalkulation und Angebotserstellung über die Anfertigung von Aufmaßdokumenten, die Baustellenorga-nisation bis hin zur Inbetriebnahme der Anlage. Ferner sind Sie für die Koordination von Fremdfirmen, das Termin-und Qualitätsmanagement, die Überwachung des Budgets sowie die Dokumentation und Abrechnung verantwortlich. In enger Abstimmung mit unserem zentralen Leitstand begleiten Sie die Steuerung der kundenseitigen Anlagen und übernehmen die Organisation weiterer Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Optimierung der betreuten Anlagen. In der Akquisition unterstützen Sie den Vertrieb als technischer Experte bei der Objektaufnahme. Auf Grund der Bedeutung dieser Schlüsselposition berichten Sie direkt an die Bereichsleitung, deren Vertretung Sie auch übernehmen.