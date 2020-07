Mit spannenden Keynotes, Podiumsdiskussionen, Live-Chats, Networking und Innovationspräsentationen zu den aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Industrie, Energie und Logistik geht es weiter. Die Premiumpartner der Veranstaltung sind Beckhoff, Cisco, Festo, Harting, Ifm, Igus, Phoenix Contact, Rittal, Schneider Electric und Siemens. Sie präsentieren ihre Produkte und Lösungen in einzelnen Live Sessions. Die Digital Days sind an beiden Tagen in vier Tracks geteilt. In einem dieser virtuellen Räume beginnt der Kongress WomenPower mit einer Keynote von Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Dort wird am Nachmittag auch die Engineer Powerwoman 2020 bekannt gegeben, für die drei Expertinnen nominiert wurden.



Ein weiteres Highlight am ersten Konferenztag ist die Verleihung des HERMES AWARD. Drei Unternehmen wurden mit ihren herausragenden Lösungen für den Award nominiert: die Friedhelm Loh Group, Schneider Electric sowie die Trumpf AG. Wer den begehrten Technologie-Preis erhält, gibt der Vorsitzende der Jury, Professor Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, am Nachmittag des 14. Juli bekannt. Darüber hinaus wird erstmals der HERMES Startup Award verliehen.



Um das Thema Innovation und Resilienz globaler Wertschöpfungsketten in der Landmaschinenproduktion geht es in der Logistik-Sequenz, die Professor Thomas Wimmer, Vorsitzender des Vorstands der Bundesvereinigung Logistik, moderiert. Sein Gesprächspartner ist Josip T. Tomasevic, Senior Vice President and Chief Procurement Officer bei der AGCO Corporation, Duluth, Georgia, USA.



Der zweite Konferenztag beginnt mit einer Vorstellung des Partnerlandes Indonesien. Arif Havas Oegroseno, Botschafter der Republik Indonesien für die Bundesrepublik Deutschland, informiert über die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens sowie über Investitionschancen für die Industrie.



Ein weiteres Highlight ist die Panel-Diskussion mit dem EU-Kommissar Thierry Breton zum Thema „Die EU-Politik nach Corona“. Mit ihm diskutieren unter anderem Antonio Krüger, Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), Björn Rosengren, CEO, ABB, sowie Jean-Pascal Tricoire, CEO, Schneider Electric.



Thematisch orientieren sich die HANNOVER MESSE Digital Days an den Inhalten der Messe. So stehen zum Beispiel Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Smart Energy und Logistics 4.0 im Mittelpunkt des Konferenzprogramms. Die zweite inhaltliche Säule bilden die Produkt- und Lösungspräsentationen der Aussteller. Auch das Netzwerken kommt nicht zu kurz. Alle Teilnehmer können nach passenden Geschäfts- und Kooperationspartnern suchen und via Chat-Funktion direkt in den Austausch gehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen zum Programm unter hannovermesse. digital/

HANNOVER MESSE Digital Days

Die HANNOVER MESSE ist die Weltleitmesse der Industrie. Mit dem Leitthema Industrial Transformation beleuchtet sie alle aktuellen Themen der Industrie, darunter Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, 5G oder Smart Logistics. Mit den Digital Days erweitert die HANNOVER MESSE in diesem Jahr ihr Portfolio um ein digitales Event. Die erste Ausgabe wird am 14. und 15. Juli ausgerichtet.