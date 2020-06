Entdecken Sie unsere Auswahl an handkontaktfreien Produkten, die hygienisch und wassersparend sind und von DELABIE speziell für Waschtische, Urinale und WCs im öffentlich-gewerblichen Breich entwickelt wurden.

Berührungsloser Spender für Seife und hydroalkoholische Desinfektionslösung

Dieser elektronische Spender für Seife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung funktioniert berührungslos – für optimales Händewaschen und -desinfizieren.

Sein sehr geringer Energieverbrauch ermöglicht eine nachhaltige Stromversorgung mit einfachen Batterien. Gehäuse aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 mit Schloss. Großes Fassungsvermögen von 1 Liter. Schnelle Installation und Wartung.

PRODUKT ANZEIGEN

Berührungsloses Waschtisch-Ventil - TEMPOMATIC 4

Dieses elektronische Waschtisch-Ventil löst berührungslos und automatisch bei Erfassung der Hände aus und verhindert so die Übertragung von Keimen.

Dank seiner in den Armaturenkörper integrierten Batterien kann das TEMPOMATIC 4 ohne Einstellung installiert werden und ersetzt in nur wenigen Minuten eine herkömmliche Armatur.

PRODUKT ANZEIGEN

Berührungloses Waschtisch-Ventil - BINOPTIC

Dank des Infrarotsensors ermöglicht dieses elektronische Waschtisch-Ventil effizientes und hygienisches Händewaschen ohne manuellen Kontakt. Der Auslauf mit glatten Innenflächen hält keine Bakterien zurück.

In seiner hohen Design-Ausführung passt es perfekt zu Aufsatz- oder Halbeinbaubecken.

PRODUKT ANZEIGEN

Papierhandtuchspender mit Einzelblattentnahme

Richtiges Händetrocknen ist für eine optimale Hygiene unerlässlich. Dieser Papierhandtuchspender ist das perfekte Zubehör. Hergestellt aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 ist die Vermehrung von Bakterien begrenzt.

Kein übermäßiger Verbrauch dank seines Einzelblattentnahme-Systems, welches Verschwendung vorbeugt.

PRODUKT ANZEIGEN

Elektronisches Handwaschbecken mit Seifenspender

Ausgestattet mit einer elektronischen, berührungslosen Mischbatterie und Seifenspender ermöglicht das elektronische Handwaschbecken SXS optimales Händewaschen. Hergestellt aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 ist die Vermehrung von Bakterien begrenzt.

Die im Armaturenkörper integrierten Batterien und das Magnetventil gewährleisten eine schnelle Installation.

PRODUKT ANZEIGEN





Mechanisches Handwaschbecken mit Kniebetätigung

Das mechanische Handwaschbecken SXS garantiert handkontaktfreies Waschen dank einer leichtgängigen Kniebetätigung (exklusiv von DELABIE). Aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 begrenzt es das Bakterienwachstum.

Für mehr Komfort ist das Wasser vorgemischt.

PRODUKT ANZEIGEN







Elektronische Waschtisch-Mischbatterie mit Wechselauslauf

Die automatische Auslösung und Abschaltung dieser elektronischen Waschtisch-Mischbatterie vermeidet die Keimübertragung über die Hände. Ihr abnehmbarer Einmalauslauf kann in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, um jegliches Kontaminationsrisiko zu vermeiden. Sie kann auch mit einem antibakteriellen Filter-Auslauf BIOFIL ausgestattet werden.

PRODUKT ANZEIGEN





Filter für Waschtische gegen Legionellen und gegen alle Keime

Diese BIOFIL-Filter für Waschtische gegen Legionellen und gegen alle Keime liefern Wasser, das frei von Legionellen und anderen Keimen ist.

Die Nutzer werden unmittelbar an der Entnahmestelle geschützt und der Betreiber ist mit den Vorschriften konform.

PRODUKT ANZEIGEN









Elektronischer, berührungsloser Urinal-Druckspüler

Die Urinalspülung löst beim Verlassen des Nutzers aus, ohne dass dieser die Armatur berühren muss. Der elektronische Urinal-Druckspüler TEMPOMATIC 4 ist mit einem totraumfreien Magnetventil ausgestattet und bietet eine einstellbare Hygienespülung.

Diese intelligente Armatur ist in der Lage, ihre Spülung an die Nutzerfrequenz anzupassen.

PRODUKT ANZEIGEN





Elektronischer, berührungsloser WC-Druckspüler

Die berührungslos auslösbare Spülung erfolgt nach Verlassen des Nutzers. Dieser elektronischer WC-Druckspüler TEMPOMATIC ist direkt an die Trinkwasser-Installation angeschlossen (ohne Spülkasten). Er verhindert die Stagnation des Wassers und Bakterienentwicklung. Jederzeit und sogar aufeinanderfolgend verfügbar, begegnet er dem Problem der intensiven Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich.

PRODUKT ANZEIGEN





Zu unserem Schwerpunktthema

Kontakt