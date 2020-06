Gemeinsam mit Danfoss bieten wir Ihnen die Chance ihr Fachwissen ganz bequem von zuhause oder im Büro zu erweitern. Dazu haben wir mit Danfoss zwei interessante Webinare ins Leben gerufen.

Webinar 1: 09.07.2020, 16 Uhr

Allrounder für jeden Servicefall I: BFP21 Diamond Pumpe und die Installer App

Im ersten Webinar geht es um den absoluten Klassiker – die Danfoss BFP 21 Servicepumpe, mit all Ihren Vorteilen sowie Tipps und Tricks. Lösen Sie Probleme bei schwersten Bedingungen mit der haltbarsten und langlebigsten Servicepumpe aller Zeiten, ausgestattet mit diamantähnlicher Kohlenstofftechnologie. Zudem erfahren Sie wie Sie mit der Installer-App schneller und besser werden, lernen Sie die hilfreichen Funktionen kenn.

Webinar 2: 21.07.2020, 16 Uhr

Allrounder für jeden Servicefall II: die Welt der Danfoss Öldüsen und die Installer App

Im zweiten Webinar geht es um die bekannten Danfoss Ölbrennerdüsen. Wir werden Ihnen gemeinsam mit der Firma Danfoss aufzeigen, wie und mit welchen Produkten wir Sie bei Ihrer täglichen Arbeit optimal unterstützen können. Wartung, Service, Technik etc. – Sie erfahren Details, die Sie so noch nicht kannten. Und ebenfalls eine Einführung in die Installer App.

Hinweis für beide Webinare: Wir empfehlen, vor dem Webinar die Danfoss Installer App auf Ihr Handy aus dem App Store oder Google Play Store zu installieren.

Wie versprochen, weiterbilden macht Spaß und wird belohnt: Jeder Teilnehmer erhält als Dankeschön einen Danfoss Fußball sowie ein cooles T-Shirt! Also nicht zögern. Webinar-Termin buchen:

Anmeldung für den 9.7.2020 um 16 Uhr (BFP 21)

Anmeldung für den 21.7.2020 um 16 Uhr (Ölbrennerdüsen)

Sie können Sie auch den Info-Flyer zu den Webinaren als PDF herunterladen: Einladung als PDF

