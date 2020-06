Viele Bäder verfügen lediglich über eine Badewanne und es fehlt der Platz für eine Duschkabine. Wer aber weder auf das ausgiebige Schaumbad noch auf die prickelnde Dusche am Morgen verzichten kann, für den bieten die Kermi Badewannenaufsätze die ideale Möglichkeit. Denn damit entsteht aus einer Badewanne eine vollwertige Duschkabine. Die Kermi Badewannenaufsätze sind ein idealer Spritzschutz, damit das Wasser nicht nach außen dringt. Kermi bietet eine große Auswahl an Serienmodellen mit verschiedenen Designs, praktischen Funktionalitäten und unterschiedlichen Größen. Auch eine individuelle Maßanfertigung ist kein Problem.



Eine perfekte 2-in-1 Lösung, die noch dazu absolut edel ist, ist eine Badewanne kombiniert mit dem Kermi Serienmodell PASA XP. Dank edler Beschläge und Profile wirkt der Badewannenaufsatz PASA XP elegant und durch das zeitlose, puristische Design sehr dezent. Bei Nichtgebrauch kann der Pendelflügel bequem an die Wand geklappt werden, das feststehende Segment sorgt für den richtigen Abstand zur Armatur. Entstanden ist eine praktische und auch luxuriöse Duschlösung auf kleinem Raum, die sich perfekt in das Badambiente einfügt.