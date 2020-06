Zweifache Auszeichnung für hansgrohe: Die hansgrohe RainTunes Duschszenarien und die Küchenarmatur hansgrohe Aquno Select M81 wurden am 26. Mai 2020 als Gewinner des German Innovation Award in Gold in der Online-Galerie des Rat für Formgebung unter www.german-innovation-award.de/preistraeger/ der Öffentlichkeit präsentiert.

Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheidet. Unter 700 Einreichungen beim German Innovation Award 2020 vergab eine interdisziplinäre Fachjury aus Industrie, Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft 38 Mal die Auszeichnung „Gold“. Darunter auch für die beiden Produkte von hansgrohe, die aufgrund ihrer einzigartigen Innovationsvielfalt sowie der technischen Möglichkeiten überzeugten. „Innovationen der Hansgrohe Group bieten seit jeher einen echten Mehrwert und machen das Leben leichter. So stand auch bei der Entwicklung von hansgrohe RainTunes der Mensch und sein multisensorisches Erlebnis im Vordergrund. Wir möchten das Badezimmer zu einem individualisierten und sehr persönlichen Wohlfühlort machen“, erklärt Marc André Palm, Leiter Global Brand Marketing hansgrohe. „Einen besonderen Kundennutzen bietet auch die Küchenarmatur hansgrohe Aquno Select M81. Die Innovation macht eine zukunftsweisende Interaktion mit Wasser in der Küche erlebbar und bietet durch das clevere Gesamtkonzept je nach Einsatzgebiet passend darauf abgestimmte Strahlarten und Funktionen.“

hansgrohe RainTunes – das digitale Duscherlebnis

RainTunes bietet ein multisensorisches und inspirierendes Duscherlebnis. In Zusammenarbeit mit Experten aus unterschiedlichen Lebensbereichen hat hansgrohe die RainTunes-Szenarien entwickelt: Die Synchronisation von Temperatur und Intensität des Wassers, Steuerung von Licht, Duft, Musik und weiteren Multimedia-Anwendungen setzt in Kombination mit der hansgrohe Home App innovative digitale Möglichkeiten im Badezimmer um. Dabei stehen der Mensch und seine individuellen Stimmungen und Bedürfnisse ganz und gar im Mittelpunkt und das Badezimmer wird zu einem individualisierten und sehr persönlichen Wohlfühlort.

hansgrohe Aquno Select M81 – Wellness für Obst und Gemüse

Fließend leicht kreiert der M81 Küchenmischer einen zukunftsweisenden Workflow an der Spüle. Neben der Ausziehbrause sorgt das Tablet mit akzentuierter Kantenführung im unteren Armaturenbereich für optimale Voraussetzungen, um Wasser auf innovative Art fließen zu lassen. Der breit gefächerte Wasserstrahl aus mikrofeinen Einzelstrahlen definiert sanftes Abbrausen von sensiblen Lebensmitteln, spritzfreies Säubern großer Gegenstände und ressourcenschonendes Händewaschen neu. In Kombination mit dem maßgeschneiderten Multifunktionssieb war das kulinarische Vor- und Zubereiten noch nie so einfach.

Über den German Innovation Award

Der German Innovation Award ist der neue Innovationspreis für Produkte, die nachhaltig Wirkung zeigen. Er kürt den Mehrwert, den kleine Details oder neue Lösungen erschaffen. 2018 wurde der German Innovation Award zum ersten Mal vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen wurde, verliehen. Angesprochen sind Kleinunternehmen ebenso wie Konzerne, die mit ausgesprochener Innovationskraft den Weg in die digitalisierte Zukunft meistern. Die Juroren, bestehend aus Physikern, Patentberatern, Informatikern, Finanzierungspezialisten, Produktdesignern, Technologie-Historikern und Marketeers, bewerten Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit von Produkten oder Projekten. Soziale, ökologische, ökonomische Aspekte und der Energie- und Ressourceneinsatz werden bei der Beurteilung ebenso berücksichtigt wie Standort- und Beschäftigungspotenzial, Langlebigkeit, Marktreife, technische Qualität und Funktion, Materialität und Synergieeffekte. In den Wettbewerbsklassen „Excellence in Business to Consumer“ und „Excellence in Business to Business“ sowie in der Zusatzkategorie „Design Thinking“ vergibt die Jury die Auszeichnungen Gold, Winner und Special Mention.