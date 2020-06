Zu einem kleinen Bad gesellt sich meist auch eine kleine Duschkabine, die nicht mit großen Stellflächen punkten kann. Duschartikel und Shampoos landen somit oft auf der Duschwanne. Fachhandwerker stehen dann meist vor der Herausforderung, mehr Stauraum auf begrenztem Raum generieren zu müssen. Ideal sind hierbei die komfortablen Lösungen von HSK Duschkabinenbau, die selbst in kleinsten Bädern viel Stauraum und Platz bieten. Die modernen Kosmetikspiegel sorgen für den perfekten Blick bei der morgendlichen Routine und mit den innovativen Stützgriffen von HSK Duschkabinenbau ist jedes barrierefreie Bad top ausgestattet.

Erst das Duschgel, eventuell der Duschschwamm und dann das Shampoo, doch wohin damit? Die Möglichkeit des Stauraums in einer Duschkabine ist generell eher gering. Legt man die Artikel auf die Duschwanne, wirkt es nicht nur unordentlich sondern erschwert gleichzeitig die Reinigung. Mit cleveren und modernen Möglichkeiten bietet HSK Duschkabinenbau ideale Lösungen an. Wenn der Duschvorgang einmal abgeschlossen ist, fällt einem das Styling dank der beleuchteten Kosmetikspiegel auch viel einfacher. Die praktischen Wand- oder Standmodelle passen in jedes Bad. HSK Duschkabinenbau als Komplettausstatter hat aber noch weitere Produkte in seinem Portfolio. So können barrierefreie Bäder mit den stabilen HSK Stützgriffen ausgestattet werden und können den Alltag um ein Vielfaches erleichtern. Fachhandwerker haben im Sortiment von HSK eine große Auswahl an vielen individuellen Möglichkeiten, die sie den Kunden anbieten können.

In der Dusche genug Stauraum

Hygieneartikel finden ihren Platz in der Dusche meist auf der Duschwanne.

Für mehr Ordnung können SHK-Profis zeitlose Duschkörbe von HSK Duschkabinenbau anbieten. So sind die Duschkörbe der Serie Atelier besonders praktisch. Die edlen Duschkörbe in Chromoptik können ganz bequem an die Wand oder in der Ecke platziert werden. Beide Varianten sind mit einem weißen Kunststoffeinsatz ausgestattet, der zum Reinigen ganz leicht herausnehmbar und abwaschbar ist. Die Duschkörbe der Serie Premium sind aus edlem Chrom gefertigt. In verschiedenen Ausführungen bieten diese ausreichend Platz für Shampoos und andere Duschutensilien. Mit dem 3-teiligen Dusch-Butler Premium bietet HSK Duschkabinenbau eine weitere, clevere Alternative. Mit seinen zwei tiefen und einem flachen Korb bietet der Dusch-Butler viel Stauraum. Ganz praktisch kann dieser von oben an die Duschkabine aufgehängt werden. Zudem bietet der Dusch-Butler außen zwei Hacken, um die Duschtücher ganz bequem aufzuhängen, sowie zwei weitere Haken zur Aufnahme eines Glaswischers innenliegend. Ein weiteres Highlight ist der Duschkorb Premium als Shower-Set Modell. Dieser ist, dank seiner Aussparung, mit allen HSK Shower-Sets kombinierbar und kann ganz einfach vor die Brausestange montiert werden.

Raffiniertes Detail im Bad

Abgerundet wird das kleine Bad durch praktische Kosmetikspiegel in zeitloser Chromoptik. Gerade in Bädern mit wenig Platz sind die Wandmodelle mit schwenkbarem Arm eine optimale Lösung. Mit einer optischen 5-fachen Vergrößerung bietet sich ein detailreicher Blick. Die LED-Beleuchtung mit 3 Watt und einer Lichtfarbe von ca. 5500 K (Tageslichtweiß) sorgt für die ideale Beleuchtung. Aber auch als Standmodell sind die Kosmetikspiegel von HSK Duschkabinenbau ein echter Hingucker. Die modernen Kosmetikspiegel gibt es in den Ausführungen Rund, Eckig oder im Softcube-Design.

Immer den richtigen Halt

Damit in der Dusche nicht der Halt verloren geht, kann diese mit den praktischen Stützgriffen von HSK ausgestattet werden. Das Modell Solida ist in vielen Varianten zu bekommen. Neben dem geraden Stützgriff in den Längen 500 mm und 1100 mm gibt es eine Variante in T- bzw. L-Form. Der Stützgriff in T-Form lässt sich variabel justieren, wobei der Stützgriff in L-Form den Vorteil bietet, dass er sich links und rechts montieren lässt. Die edlen Griffe aus Chrom fügen sich somit in jede Duschkabine nahtlo s ein. Mit einer Belastbarkeit von 100 kg sind die Stützgriffe überaus stabil und haben bei dem Benutzertest der GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik die Note 1,8 erhalten. Ein weiterer Vorteil der soliden Stützgriffe besteht darin, dass sie gleichzeitig auch die Funktion als Brausestange einnehmen. Die Brausehalter sind bei allen Modellen höhenverstellbar und können so ideal an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Neben den Stützgriffen bietet HSK zudem den Solida Haltegriff an. Dieser gibt dank seiner festen Wandanbindung verlässlichen Halt. Das ergonomische Griffprofil in Chromoptik kann ganz einfach an die Wand montiert und zum Ein- oder Aussteigen aus der Dusche genutzt werden. Im Gegensatz zu den Stützgriffen bietet der Haltegriff keinen höhenverstellbaren Brausehalter. Er ist ebenfalls in den Längen 500 und 1100 mm verfügbar und bietet absolute Sicherheit.