Mit den Marken Raab, Kutzner + Weber und NET sind wir ein führender Anbieter für umweltschonende und energieeffiziente abgastechnische Systemlösungen aus Edelstahl. Neben Abgassystemen entwickeln wir Feinstaubabscheider für Biomasse­Feuerungen und Wärmetauscher für verschiedene Anwendungen in Industrie und Gewerbe. Mit drei Standorten in Neuwied, Luckenau und Maisach sind wir regional stark aufgestellt.

Im Zuge der weiteren strategischen Unternehmensausrichtung suchen wir Sie für unseren Standort Maisach als

Sales Manager/Produktmanager in unserer Sparte Abgaswärmetauscher (m/w/d)

In dieser Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner im Unternehmen zu allen Fragen bezüglich Abgaswärmeübertragung. Dabei unterstützen Sie intern bei der Weiterentwicklung unserer Produkte und stehen den Außendienstmitarbeitern mit Auslegungen und technischen Details zur Seite.

Hauptaugenmerk Ihrer Tätigkeit liegt auf der Betreuung unserer internationalen Key­Accounts aus der Sparte Abgaswärmetauscher und der Akquise und dem Aufbau neuer belastbarer Kundenbeziehungen. Dabei organisieren und koordinieren Sie selbstständig alle internen und externen Aktivitäten zur Akquirierung von Kundenprojekten und übernehmen die Auslegung der wärmetechnischen Apparate und der zugehörigen Regelungs­ und Sicherheitstechnik. Als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden begleiten Sie die Projekte von der ersten Anfrage bis hin zum Auftragseingang und zur erfolgreichen Abnahme und Auslieferung.

Sie bringen mit:

Abgeschlossenes Studium oder gleichwertige Ausbildung mit technischer Ausrichtung

Freude an technischen Lösungsansätzen und Umgang mit Kunden

Fundierte Kenntnisse im Bereich Wärmeübertragung und Druckgeräte

Sicherer Umgang mit MS­Office

Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise, Durchsetzungsstärke und Flexibilität

Sehr gute verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen

Wir bieten:

Eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum

Gründliche fachliche Einarbeitung sowie Schulungen und Weiterbildungen

Eine spannende und abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege eines mittelständischen Unternehmens

Neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung

Ihre aussagekräftige Kurzbewerbung senden Sie mit Ihrem Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin an karriere @ raab-gruppe.de oder per Post an

Joseph Raab GmbH & Cie. KG

Elke König

Gladbacher Feld 5

56566 Neuwied