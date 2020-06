Um die Auslegung der Plug-and-Play CO2-Verflüssigungssätze von Panasonic weiter zu vereinfachen, stellt der Kältespezialist jetzt ein Online-Berechnungsprogramm zur Seite. Installationsbetriebe, Planer und Fachhändler können die wichtigen Kenngrößen der Gesamtanlage online leicht bestimmen: verfügbare Leistung, Leitungsdurchmesser, Füllmengen etc.

Das neue Auslegungs-Tool ist in fünf Teilbereiche gegliedert und führt den Benutzer durch den Planungs- und Dimensionierungsprozess. Unter Punkt 1 wird die Verdampfungstemperatur auf Basis der einzugebenden Kühlmöbeltemperatur kalkuliert. Im zweiten Abschnitt errechnet das Tool nach Eingabe der Außentemperatur und der gewählten Verdampfungstemperatur die Kühlleistungen der verfügbaren Gerätegrößen von Panasonic. Im dritten Abschnitt lassen sich Kältemittelleitungen und elektronische Expansionsventile auslegen. In Punkt 4 ermittelt das Programm die erforderliche Kältemittel-Grundfüllmenge sowie die Kältemittelmenge pro Volumen (kg/l). Im fünften Abschnitt „EEV-Schnellauswahl“ unterstützt das Tool bei der Auswahl des am besten geeigneten Expansionsventils. Neben der Auslegung gibt die Software Hinweise, z.B. bei der Überschreitung der zulässigen Leitungslänge oder, ob Öl nachgefüllt werden muss. Zudem ermöglicht das Berechnungsprogramm eine umfangreiche Projektdokumentation.



Mit der neuen Auslegungssoftware können die wesentlichen Planungsdaten innerhalb weniger Minuten ermittelt werden, deren Berechnung bis jetzt aufwendig und langwierig war. Dazu muss das Online-Tool noch nicht einmal installiert werden. Auch die Nutzung mit einem Smartphone oder einem Tablet ist problemlos möglich. Die Ergebnisse werden im PDF-Format gespeichert und sind so auf allen Geräten verwendbar.

Das Berechnungsprogramm für CO2-Gewerbekälteprojekte ist kostenlos und lässt sich direkt über das Fachhandwerker-Portal Panasonic PROClub (www.panasonicproclub.com) aufrufen.