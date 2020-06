ÖkoFEN mit Sitz in Niederkappel (AUT) gilt mit über 30 Jahren Erfahrung bei erneuerbarer Wärme als Europas Spezialist für Pelletheizungen. Der große Exporterfolg, aber auch eine stark steigende Nachfrage in Österreich führte 2019 zu einem Absatzwachstum von mehr als 40 Prozent: Jetzt wurde die insgesamt 100.000ste Pelletheizung aus dem Hause ÖkoFEN produziert. Dieses Jubiläum nutzt der Pelletheizungsspezialist, um die seit dem Vorjahr bestehende Partnerschaft mit UNICEF Österreich zu verstärken.

Schon 1997 präsentierte ÖkoFEN die weltweit erste typengeprüfte Pelletheizung. Seither entwickelte das Unternehmen die großen Innovationen der Pelletbranche. Vom platzsparenden Gewebetank über hocheffiziente Pellet-Brennwertkessel bis hin zu Strom erzeugenden Heizungen stammt alles aus der Technikabteilung des Pelletspezialisten. 23 Jahre nach der ersten produzierte ÖkoFEN nun im Juni 2020 die 100.000ste Pelletheizung. Anlässlich dieses Jubiläums ließ sich das Unternehmen etwas Besonderes einfallen: Der Kessel wurde als UNICEF Österreich-Sonderedition produziert und der Erlös wird an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gespendet.

„Mit diesem Schritt wird die 2019 gestartete Kooperation mit UNICEF Österreich weiter verstärkt. Seit dem Vorjahr finanzieren wir Trinkwasseraufbereitungsprojekte und nun unterstützen wir mit einer weiteren Spende die Arbeit für Kinder in Krisenregionen.“, betont Geschäftsführer Stefan Ortner.

Die Spende verwendet UNICEF Österreich für die Umsetzung von Projekten im Bereich Wasser und Klimaschutz. Vor allem aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie, welche Länder mit schwachen Infrastrukturen besonders betrifft, ist die Hilfe von UNICEF Österreich unabdingbar.

„Wir sind sehr stolz und froh, so einen engagierten Kooperationspartner wie ÖkoFEN, der sich nicht nur beim Thema Energie für eine bessere Zukunft einsetzt, zu haben. Wir bedanken uns für die großartige Spende anlässlich der Produktion der 100.000sten Pelletheizung für Kinder und ihre Familien in Not. Dank ÖkoFEN können wir bei den Wasser- und Klimaschutzprojekten viel Gutes erreichen.“, freut sich UNICEF Österreich-Vertreterin Dr. Anna Gudra.

Gemeinwohl und Nachhaltigkeit als Unternehmensziele

Das Unternehmen, das Pelletpionier Herbert Ortner 1989 gründete und das heute Sohn Stefan Ortner führt, ist mittlerweile eine international agierende Organisation mit mehr als 90 Prozent Exportanteil. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt in der nachhaltigen Ausrichtung. Neben den Produktionsstätten in Europa setzt ÖkoFEN zu 100 Prozent auf Innovationen für das Heizen mit Pellets. Deshalb investiert das Unternehmen sämtliche Gewinne ausschließlich in den Marktaufbau und die Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen. So setzte ÖkoFEN stets neue technische Meilensteine und stieg zu einem global agierenden Spezialisten der Pelletheiztechnik auf.