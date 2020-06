Mit den Marken Raab, Kutzner + Weber und NET sind wir ein führender Anbieter für umweltschonende und energieeffiziente abgastechnische Systemlösungen aus Edelstahl. Neben Abgassystemen entwickeln wir Feinstaubabscheider für Biomasse­Feuerungen und Wärmetauscher für verschiedene Anwendungen in Industrie und Gewerbe. Mit drei Standorten in Neuwied, Luckenau und Maisach sind wir regional stark aufgestellt.

Zum Ausbau des Bereichs Großprojekte suchen wir für die Standorte Neuwied und Maisach einen

Technischen Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

In dieser Position organisieren und koordinieren Sie selbstständig alle internen und externen Aktivitäten zur Akquirierung von Kundenprojekten innerhalb der Projektabteilung. Im Rahmen unseres Geschäftsprozesses übernehmen Sie die Planung von spezifischen Bauprojekten bis hin zum Auftragseingang und begleiten sie bis zur erfolgreichen Abnahme beim Kunden mit der anschließenden Übergabe an das After Sales. Während der Vertriebsphase arbeiten Sie mit den beteiligten Fachabteilungen und sind der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden. Ferner prüfen Sie Machbarkeit und führen begleitende Maßnahmen wie Baubesprechungen oder Montageunterweisungen durch. Auch das Erstellen der projektbezogenen Dokumentation liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. Ihr Wissen aus Kundengesprächen und Projektdurchführung lassen Sie in unser produktbezogenes Verbesserungsmanagement einfließen und tragen somit zur stetigen Weiterentwicklung unserer Leistungen bei.

Sie bringen mit:

Abgeschlossenes Studium oder gleichwertige Ausbildung mit technischer Ausrichtung

Erfahrung im Projektmanagement, idealerweise im Maschinen­ und Anlagenbau

Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Sicherer Umgang mit MS­Office

Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise, Durchsetzungsstärke und Flexibilität

Gute verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

Bereitschaft zu Dienstreisen

Wir geben ausdrücklich auch Branchenumsteigern eine Chance.

Wir bieten:

Gründliche fachliche Einarbeitung sowie Schulungen und Weiterbildungen

Eine spannende und abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege eines mittelständischen Unternehmens

Neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung

Ihre aussagekräftige Kurzbewerbung senden Sie mit Angabe Ihres bevorzugten Standorts, Ihrem Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin an karriere @ raab-gruppe.de oder per Post an

Joseph Raab GmbH & Cie. KG

Elke König

Gladbacher Feld 5

56566 Neuwied