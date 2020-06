Ob in Schulen, Kitas, Sport- oder Konzerthallen nach langen Betriebspausen, Ferien oder – im Ausnahmezustand auch in Hotels oder Gastronomiebetrieben – eine längere Unterbrechung hat immer Auswirkungen auf die Hygiene in Trinkwasserinstallationen. Eine mögliche Stagnation führt unter Umständen zur Verkeimung der Leitungen und hat direkte Konsequenzen auf die Trinkwassergüte. Doch das lässt sich vermeiden.Gesetzlich erforderlich ist eine thermische Desinfektion zum Beispiel nach einem positiven Legionellenbefund oder einer Überschreitung der technischen Grenzwerte. Im Fall einer langen Schließung mit anschließender Wiederaufnahme des Betriebes dient sie der Vorsorge, um vor einem möglichen Legionellenbefall zu schützen.

Bei einer thermischen Desinfektion wird durch die gesamte Trinkwasser-Installation 70°C Grad heißes Wasser geschickt und die gesamte Anlage inklusive aller Zapfstellen mindestens drei Minuten lang durchgespült. Die in den Häusern fest installierten Trinkwassererhitzer kommen hier an ihre technischen Grenzen. Heizzentralen von Qio sind in der Lage, Warmwasser bis zu 90°C Grad zu erzeugen, liefern den notwendigen Druck und sind flexibel einsetzbar. Anruf genügt, wir sind an Ihrer Seite – von der Erstberatung über den Anschluss an die Hausinstallation bis hin zum hygienisch einwandfreien und garantiert reinen Wasser.