Die besondere Bedeutung des Gebäudesektors für das Erreichen der europäischen Klimaschutzziele ist eindeutig; dementsprechend prominent ist die Renovation Wave in der Kommunikation zum Green Deal sowie im Arbeitsprogramm 2020 der EU-Kommission als zentrale Maßnahme platziert. Europaweit ist der Gebäudesektor für ca. 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Damit wird deutlich, dass es einen treibhausgasneutralen Kontinent ohne einen modernisierten Gebäudebestand nicht geben kann.



In Zeiten von großer Unsicherheit kann die beschleunigte Umsetzung der Renovation Wave einen bedeutsamen Beitrag für wirtschaftliche Stabilität und für die Sicherung und die Schaffung von Arbeitsplätzen leisten. Gebäudemodernisierung vereint dabei hohe lokale Wertschöpfung mit großen Exportchancen für die deutsche Wirtschaft. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Renovation Wave müssen europaweit milliardenschwere Investitionen in Planungs- und Handwerksleistungen, Erneuerbare Heizungen, Gebäudehülle und -technik ausgelöst werden. Die mitzeichnenden Verbände empfehlen der Bundesregierung entsprechend, die skizzierten wirtschaftlichen und klimapolitischen Chancen der Gebäudemodernisierung zu nutzen und während ihrer Ratspräsidentschaft beherzt voranzutreiben. Hierzu bedarf es einer deutlichen Benennung als Schwerpunkt im Präsidentschaftsprogramm der Bundesregierung.