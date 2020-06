Im modernen Heizungsbau werden hohe Erwartungen an Komfort und Behaglichkeit gestellt. HERZ FLOORFIX ermöglicht die Einbindung von Fußbodenheizkreisen in Radiatorenheizungsanlagen mit geringem Installationsaufwand.

Der HERZ FLOORFIX dient zur Regelung der Raumtemperatur und zur Begrenzung der Heizungswassertemperatur. Die Revisionsöffnung der Anschlussdose kann auch zum Nachbarraum ausgerichtet werden. Die Installation erfolgt in einem Unterputzkasten aus Metall, der wahlweise mit einer weißen oder verchromten Frontabdeckung angeboten wird.







Ein weiterer wesentlicher Vorteil des FLOORFIX ist die räumliche Trennung des Raumtemperaturreglers von der Anschlussdose. So ist keine störende Unterbrechung der Wandverkleidung (z.B. Fliesenspiegel) für die Anschlussdose erforderlich.

Die Temperatur des Heizungswassers in der Fußbodenheizung wird mit der Einstellschraube an der Temperaturskala eingestellt. FLOORIX reguliert die Durchflussmenge, damit der Heizkreis optimal versorgt wird. Die Raumtemperaturregelung erfolgt mittels HERZ-Thermostat mit Fernversteller, der Rohranschluss mittels HERZ-Klemmsets G 3/4” mit Innenkonus in den Dimensionen 14 x 2, 16 x 2, 18 x 2, 20 x 2.

Detaillierte Informationen zu HERZ FLOORFIX finden Sie auf www.herz.eu. Besuchen Sie uns!