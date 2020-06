Bei der diesjährigen Leserwahl von haustec.de stimmten rund 3.200 Profis aus der Gebäudetechnik-Branche für ihre „Produkte des Jahres“. Damit zeigten sie, welche Lösungen aus den Sparten Energie, Heizung, Kälte & Klima sowie Installation für sie im Berufsalltag besonders hilfreich sind. Für den Raumklimaexperten WOLF gab es dabei gleich mehrfachen Grund zur Freude. Karl-Heinz-Knoll, Leiter Corporate Communications / Presse / Print von WOLF, durfte drei Preise entgegennehmen. In der Kategorie „Wärmepumpen“ belegte das Wärmepumpen- und Brennwert-System Hybrid+ den ersten Platz, in der Sparte „Klima & Lüftung“ wurde die Wohnraumlüftung CWL-2 zum Erstplatzierten gekürt. Der WOLF 5-Minuten-Kompakt-Konfigurator zum Auslegen von Kompaktklimageräten ergatterte in der Kategorie „Software“ den zweiten Platz. Zu dieser außergewöhnlichen Gesamtleistung gratulierten Robert Reisch, Geschäftsführer des Gentner-Verlags, sowie haustec.de Verkaufsleiter Julian Schlipf auf besondere Weise. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation erhielt Karl-Heinz Knoll die Preise per Post und wurde unter Einhaltung der Abstandsregeln virtuell ausgezeichnet.

Effizienter und klimafreundlicher heizen mit Hybrid-Power

Mit einem Wärmepumpen-Brennwert-Hybridsystem wie dem WOLF Hybrid+ lassen sich zwei Wärmerzeuger mit unterschiedlichen Heizleistungen kombinieren. Mit dem ausgezeichneten System wird beispielsweise die Grundheizlast ganzjährig mithilfe einer hocheffizienten Wärmepumpe gedeckt. Das integrierte Brennwert-Heizgerät fängt dann die Spitzenlasten ab. So lassen sich auch vergleichsweise kostengünstig die gesetzlichen Vorschriften von EEWärmeG / EnEV sowie von KfW-Förderbedingungen erfüllen. Zusätzlich gibt es bis zu 40 % Förderung beim Umstieg von Öl auf ein Hybridsystem mit einer Gas-Brennwertheizung. Die WOLF Hybrid+-Lösung gewährleistet zudem hohen und hygienischen Warmwasserkomfort durch den Brennwert-Spitzenlastkessel, der selbst hohe Warmwasser-Temperaturen sehr effizient bereitstellt (z.B. zum Legionellenschutz). Bei einer Kombination von reversibler Luft/Wasser-Wärmepumpe und einem Flächenheizsystem ist auch gleichzeitig eine sanfte Kühlung im Sommer möglich. Das effiziente und sichere Zusammenwirken der Wärmeerzeuger gewährleistet ein intelligentes Regelungssystem, wie das WRS-2 von WOLF.

Mehr dazu erfahren Sie unter: www.wolf.eu/shk-profi/hybrid-sanierung.

Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Der Sieger in der Kategorie Wohnraumlüftung, die CWL-2 mit Wärmerückgewinnung, ist in zwei Baugrößen mit Luftleistungen von 325m³/h und 400 m³/h und einem Wärmebereitstellungsgrad bis zu 99 Prozent erhältlich. Ein auf Aerodynamik optimiertes Innenleben sowie innovative Komponenten garantieren einen extrem leisen Lüftungsbetrieb und das auch bei höheren Drehzahlen. Ein vollautomatischer Bypass und ein Frostschutz mit im Gerät integrierten Vorheizregister sind serienmäßig enthalten. Die Filterklasse ISO Coarse 60 % (G4) ist standardmäßig im Gerät verbaut, ePM1 50% (F7) ist optional verfügbar. Ein Enthalpie-Wärmetauscher zur Feuchterückgewinnung ist ebenso als Zubehör erhältlich. Die neue „Constant-Flow“ Regelung mit echter Volumenstrommessung ermöglicht mittels Flügelradanemometer konstante Luftmengen und gewährleistet jederzeit die richtige Menge Frischluft.

Weitere Informationen auch unter www.wolf.eu/cwl-2.

Klimageräte in nur wenigen Minuten auslegen

Mit dem WOLF 5-Minuten-Kompakt-Konfigurator sparen Klima-Profis bei der Planung von Kompaktklimageräten bis zu 20.000 m³/h wertvolle Minuten. Auf der Baustelle oder am Arbeitsplatz können Nutzer damit flexibel von überall aus die komplette Lösung einfach und bequem online auslegen − mit nur wenigen Klicks. Das Programm konfiguriert das passende Gerät entsprechend der Angaben zu Aufstellungsart, Luftvolumenstrom, Luftrichtung und eventueller Einsatz von Wärmerückgewinnung. Die Ausgabe der entsprechenden Berechnungen und Dokumente erfolgt in Form von Zeichnungen in vielen Formaten, Datenblättern, Ausschreibungstexten sowie BIM-Daten.

Mehr Infos zum 5 Minuten Konfigurator erhalten Sie unter www.wolf.eu/5min-compact-conf.