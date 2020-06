Hygienemaßnahmen in Zeiten einer Pandemie sind notwendig. Wir akzeptieren sie, empfinden sie jedoch in vielen Situationen als ungewohnt. Und werden uns allmählich bewusst, dass sich die Situation nicht kurzfristig ändert. Dass es aber durchaus bereichernd ist, mehr Hygiene in seinen Alltag zu integrieren und sich damit dauerhaft wohlzufühlen, zeigt TOTO. Der japanische Komplettbadanbieter hat mit seinem Dusch-WC, dem WASHLET™ ein wahres Hygienepaket erfunden. Es lässt sich leicht reinigen und reduziert Keime auf ein Minimum. Außerdem ermöglicht es weitgehende Berührungslosigkeit. Viele Nutzer, die sich für ein WASHLET™ entschieden haben, beschreiben es als „lebensverändernd“. Über die TOTO Microsite lässt sich alles Wissenswerte über die innovativen TOTO Technologien entdecken und auch auf schnellstem Weg ein Händler in der Nähe finden.



In den vergangenen Wochen mussten wir alle lernen, wie relevant das Thema der prophylaktischen Hygiene eigentlich ist. Und das nicht nur in klinischen Bereichen, sondern auch in ganz alltäglichen Situationen.



Während die meisten Viren nach dem aktuellen Stand der Forschung* auf Oberflächen nur Stunden oder höchstens wenige Tage überleben, sind Bakterien und andere Mikroorganismen in der Lage, dort mehrere Monate zu verharren und sich in dieser Zeit zu vermehren. Besonders für Menschen mit geschwächtem Immunsystem liegt hier ein Infektionsrisiko.



Dauerhaft in einen höheren Hygienestandard investieren



Soweit einige der relevanten Fakten. Sie legen nahe, in Produkte zu investieren, die dauerhaft zu einem höheren Hygienestandard beitragen. TOTO hat sein Angebot im Sanitärbereich exakt darauf ausgerichtet. Mit seiner jahrzehntelangen Expertise in der Produktion von Dusch-WCs bietet der japanische Marktführer vor allem mit dem WASHLET™ eine exzellente Lösung.



Ein Kraftpaket in Sachen Hygiene



Ein Dusch-WC von TOTO bietet auf mehreren Ebenen herausragende Hygieneeigenschaften: Die spezielle Glasur CEFIONTECT ist leicht zu reinigen, extrem glatt und hart wie Glas. Sie verhindert weitgehend, dass sich Viren und Keime überhaupt festsetzen.

Eine der großen Innovationen, die TOTO in Zusammenhang mit dem WC entwickelt hat, besteht in der Randlosigkeit des WC-Beckens und einer besonders kraftvollen und effizienten Spültechnik. Der Hygienemediziner Prof. Dr. med. Klaus Dieter Zastrow hat TOTO bereits 2014 bestätigt: „Die Weiterverbreitung von gram-negativen Erregern

(Darmkeime) ist bei der Nutzung der spülrandlosen WCs mit der TOTO-Technologie TORNADO FLUSH Spülung (Spülung mit kreiselndem Wasser) nahezu ausgeschlossen“.



Zu den Neuerungen in jüngster Zeit zählt die Verwendung eines höchst schmutzabweisenden, silikonhaltigen Materials für die WASHLET™ Einheit. Immer wichtiger wird auch die berührungslose Bedienung von Produkten. Die neue Lösung im TOTO Portfolio ist eine Automatikspülung, die für die neuesten Dusch-WCs optional zur Verfügung steht. Die beiden Modelle RW und SW haben zusätzlich noch einen sensorgesteuerten Deckel, der sich automatisch öffnet und schließt.



Was zeichnet speziell ein Dusch-WC von TOTO aus? Hier ein Überblick über die wichtigsten Hygieneeigenschaften eines WASHLET™:

EWATER+ zur nachhaltigen Reinigung sowohl der Keramik als auch der Stabdüse mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser – Düse und WC Becken bleiben länger sauber.

PREMIST zur Benetzung des Toilettenbeckens mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser, da an feuchter Keramik Schmutz schlechter haften bleibt

Die kraftvolle Spülung TORNADO FLUSH zur gründlichen Reinigung des gesamten WC Beckens. Weitere Informationen auf der TORNADO FLUSH Microsite: de.toto.com/perfekte-hygiene/de/index.php

CEFIONTECT, die langlebige Spezialglasur, die nicht nur eine dauerhaft schöne Oberfläche gewährleistet, sondern auch verhindert, dass sich im Becken Bakterien oder Ablagerungen festsetzen

Entkalkungsfunktion mit automatischem Entkalkungsprogramm oder manueller Entkalkung

Leicht zu reinigen: Mit nur einem Handgriff lässt sich das WASHLET™ bei vielen Modellen von der WC Keramik lösen und zwischen WASHLET™ Aufsatz und WC Keramik reinigen

Die Verwendung eines silikonaltigen Materials für die WASHLET™ Einheit, aber auch ebenso für die Düse und für den WC Sitz, welches das Anhaften von Schmutz erschwert

Ein gutes Gefühl



Darüber hinaus ist die Nutzung eines WASHLET™ ein Erlebnis. Stimmen von Nutzern, die TOTO Mitarbeiter im Markt aufgefangen haben, lauten: Wenn man ein Dusch-WC erst einmal kennengelernt hat, will man nichts anderes mehr. Einige von ihnen sagen, es sei lebensverändernd. Viele sind begeistert, dass man sich nach der Nutzung eines Dusch-WCs unvergleichbar frisch und sauber fühlt. Obendrein ist es denjenigen, die ein WASHLET™ besitzen, wichtig, dass ihr Produkt auch ökologisch verträglich ist.



Wer ein WASHLET™ nutzt, reduziert den Verbrauch von Toilettenpapier. Dabei ist zu bedenken, dass für die Produktion von Toilettenpapier beziehungsweise Zellstoff Wälder abgeholzt, Wasser und Strom verbraucht und zudem chemische Bleichmittel eingesetzt werden. Wenn bei der Reinigung mit einem Dusch-WC zunächst etwas mehr Wasser benötigt wird, als bei der Nutzung eines herkömmlichen WCs, so steht dieser Mehrverbrauch in keinem Verhältnis zum Aufwand bei der Produktion von Toilettenpapier.



* Quelle: NIH National Library of Medicine: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1564025/