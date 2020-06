Deutschlands Fachhandwerker haben die Wahl. Mit dem neuen Logistik-Service BoxLoad bietet die GC-Gruppe ihren Kunden die Möglichkeit, Baustellen-Container individuell nach Größe und Ausstattung zu mieten - und sich an den Ort ihrer Wahl liefern zu lassen. BoxLoad ermöglicht ein schnelleres und flexibleres Arbeiten. Die Container fördern und vereinfachen im Zusammenspiel mit den Logistik-Services der GC-Gruppe die Abläufe vor Ort und schaffen höchste Materialsicherheit. BoxLoad - das ist das Lager für die Baustelle. Auf Maß geschneidert. Zu jeder Zeit verfügbar.



„Weil Ihr Material auf Sie warten sollte und nicht umgekehrt", lautet eine der Botschaften rund um den neuen Service der GC-Gruppe, den der Großhandelsverbund mit seinen bundesweiten Logistik-Standorten umsetzt. Treffen die Monteure am Morgen auf der Baustelle ein, liegen die bestellten Produkte sicher angeliefert und verpackt im Baustellen-Container. Kurze Wege, verlässliche Verfügbarkeit - so kann der Tag starten. Schnell und reibungslos.

„Unsere neue Logistik-Leistung vereinfacht und verbessert Lagerung, Vorbereitung, Anlieferung, Koordination sowie viele weitere logistische Tätigkeiten auf der Baustelle. Für unsere Kunden wird alles organisiert, die Lieferung erfolgt just in time und unsere Kunden können die Ausstattung des Containers individuell auswählen. Das Fachhandwerk kann den Container auch als Lagerfläche auf seinem Betriebsgelände nutzen", sagt Patrick Hofmann, Logistik-Experte der GC-Gruppe.

Gerade auf Großbaustellen behalten die Betriebe mit dem Baustellen-Container jederzeit den Überblick. Auch das eigene Werkzeug können sie darin sicher verstauen. Die Anfrage erfolgt bequem über das jeweilige GC-Partnerhaus vor Ort. Die Kosten setzen sich aus Monatsmiete sowie An- und Abtransport inklusive Verkranung zusammen. Das Liefergebiet umfasst die gesamte Bundesrepublik, außer die Inseln. Mit BoxLoad zeigt die GC-Gruppe ihre Innovationskraft und schafft wichtige Freiräume im Fachhandwerk.