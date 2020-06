Nach dem PLUS X AWARD 2019/2020 für das Edelstahl-Urinal mit Hybrid-Spülsystem HYBRIMATIC FINO erhält DELABIE die Auszeichnung „Beste Marke des Jahres 2020“ für seine Edelstahl-Urinale.

Die Auszeichnung

Der PLUS X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Die unabhängige, spezialisierte Fachjury besteht aus verschiedenen Vertretern der unterschiedlichen Branchen.

Diese Herangehensweise des PLUS X AWARD ist einzigartig. So sind die PLUS X AWARD Auszeichnungen nicht nur ein Maßstab der besten Produkte, sondern auch ein untrügliches Zeichen für Markenqualität.

Die „Beste Marke des Jahres“ ist eine der höchsten Auszeichnungen, die mit dem PLUS X AWARD verliehen werden und damit etwas ganz Besonderes. Sie wird nur an die erfolgreichsten Marken in der jeweiligen Produktkategorie vergeben.

Die Produkte

Die Edelstahl-Urinale von DELABIE sind für jegliche Art von Einrichtung im öffentlich-gewerblichen Bereich geeignet: Schulen, Flughäfen, Büros, Raststätten, Restaurants etc. Sie erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen der öffentlichen Sanitärräume: Design, Widerstandsfähigkeit gegen intensive Nutzung und Vandalismus, Hygiene, Sicherheit, begrenzte Instandhaltung und vereinfachte Wartung.

Die Edelstahl-Urinale von DELABIE unterteilen sich in 3 Hauptkategorien:

Die „klassischen“ Einzelurinale: Die Urinale FINO und DELTA, formschön und spülrandlos, sind mit verdecktem oder sichtbarem Spülwasseranschluss erhältlich;

Das Einzelurinal mit Hybrid-Spülsystem: Mit seinem Hybrid-Spülsystem ist das HYBRIMATIC FINO eine nachhaltige Alternative zu wasserlosen Urinalen. Sein innovatives Erfassungssystem und die automatische Spülung ermöglichen maximale Wasserersparnis;

Die Urinalrinnen: Die Urinalrinnen für Fußbodeneinbau, bodenstehend oder wandhängend ermöglichen die gleichzeitige Benutzung durch mehrere Nutzer.

Zusätzlich zu seinen bakteriostatischen Eigenschaften ist Edelstahl dank des Produktdesigns, das Bakterien begrenzt, reinigungsfreundlich. Es ist ein Muss beim Thema Hygiene. Edelstahl ist außerdem ein widerstandsfähiges und unzerbrechliches Material. Es ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt zur nachhaltigen Entwicklung und zum Umweltschutz bei.

