Wir sind der führende, internationale Wärmepumpenhersteller aus Langkampfen in Tirol.

Über 30 Jahre Wertbeständigkeit, Verlässlichkeit und der hohe Qualitätsanspruch machen uns zum Vorreiter im Bereich innovativer und hocheffizienter Wärmepumpentechnik.

Der Markt für nachhaltige Heizsysteme wächst stetig, darum brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Nachstehende Karrierechance kannst du ab sofort wahrnehmen:

Außendienstmitarbeiter

für die Region NRW / RLP (m /w) | Kennziffer VT-200616



Ihre Herausforderung:

Verkaufs- und Ergebnisverantwortung für die definierten Regionen

Selbstständige regionale Akquise und Entwicklung von Partnern und Schlüsselkunden

Regionale Umsetzung von Marketingmaßnahmen und Verkaufsförderungen

Organisationsunterstützung und Teilnahme an Messen und anderen Veranstaltungen

Berichtswesen an die Vertriebsleitung / Geschäftsleitung

Ausbau der Marktdurchdringung im Gebiet

Ihr Profil:

E rfahrung im Außendienst, insbesondere in der Kaltakquise

Abgeschlossene technische und/oder kaufmännische Ausbildung

Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen Heizungs- und Kältetechnik, Photovoltaik, Erneuerbare Energien

Wirtschaftliche Grundkenntnisse und unternehmerisches Denken

Verhandlungsstärke & Abschlusssicherheit

Vorhandenes Homeoffice sowie ausgeprägte Reisebereitschaft

Organisationstalent, Durchsetzungsstärke, Teamfähigkeit und Engagement

Ihre Vorteile:

Entwicklungsmöglichkeiten in einem international tätigen Unternehmen

Vielfältiges Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung

Attraktives Gehaltsmodell & Firmen PKW

Die Möglichkeit aktiv zur Energiewende beizutragen

Erneuerbare Energien / Green Job