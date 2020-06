Seit dem 1. Januar ist die aquatherm Metallverarbeitung GmbH & Co. KG Teil der aquatherm GmbH. Foto: aquatherm GmbH

Die aquatherm Metallverarbeitung GmbH & Co. KG ist rückwirkend seit dem 1. Januar Teil der aquatherm GmbH. Ein Schritt, der für beide Seiten zahlreiche Vorteile hat.

Die Unternehmensnamen lassen es schon vermuten: Die Firmen sind aus ihrer Historie heraus eng miteinander verbunden. Gegründet wurden sie beide von Gerhard Rosenberg – die aquatherm GmbH mit Sitz in Attendorn für die Herstellung und den Vertrieb von Kunststoff-Rohrleitungssystemen für den Anlagenbau und die Haustechnik im Jahr 1973, die aquatherm Metallverarbeitung GmbH & Co. KG mit Sitz im Attendorner Ortsteil Ennest für die Produktion von Drehteilen aus Messing und Aluminium 23 Jahre später. Die jährlich rund neun Millionen Drehteile werden exklusiv für die aquatherm GmbH angefertigt, wo sie hauptsächlich in Kunststoff eingespritzt und beim Kunden als Übergang vom Kunststoffrohr zum Metallanschluss eingesetzt werden.

Trotz der überaus engen Zusammenarbeit handelte es sich bislang um zwei getrennte Unternehmen. „Nun wollen wir unsere Kompetenzen bündeln und rechtlich ein Unternehmen werden“, erklärt Christof Rosenberg, zusammen mit seinen Brüdern Dirk und Maik Rosenberg Geschäftsführer der aquatherm GmbH. „Emotional waren wir schon immer ein Unternehmen und eigentlich nur auf dem Papier getrennt; nun wächst zusammen was zusammengehört. Dieser Schritt war bereits seit über einem Jahr in der Vorbereitung und wurde nun mit der offiziellen Eintragung im Handelsregister rückwirkend zum 01.01.2020 umgesetzt. Gerade in der aktuell besonders herausfordernden Zeit sind wir als Unternehmer mehr denn je gefordert, durch verantwortungsvolle und gezielte Maßnahmen unsere Unternehmen und unsere Mitarbeiter sicher durch die Krise zu führen!“