Aber leider sind die Platzverhältnisse im Bad oft nicht dafür ausgelegt, eine Wanne freistehend im Bad zu platzieren. Die Lösung sind wandanliegende Badewannen, die an mindestens einer Seite an der Wand stehen und bei denen die weiteren zwei bis drei Seiten sichtbar sind, optisch also frei im Raum stehen. Vorteil, die Badewanne braucht weniger Platz als ein freistehendes Modell. Auch kann eine Wandarmatur verwendet werden, die preislich attraktiver als Standarmaturen sind.

Die Vorwand-Badewanne ist mit einer Schürze verkleidet, diese ermöglicht besondere Formgebung und Design. Wanne und Schürze sind unsichtbar miteinander verbunden. Durch die Wandanbindung lassen sich wandanliegende Wannenmodelle mit Entertainment-Funktionen bis hin zu Massagesystemen ausstatten.

Je nach individuellen Wünschen gibt es Mono- oder Duowannen, rechteckig oder ovale Wannenformen sowie Raumspar-Lösungen in Trapezform.