Staubsaugen soll die Wohnung eigentlich saubermachen. Doch bei normalen Kleinstaubsaugern ist das Gegenteil der Fall. Die Luft, ist belastet mit feinsten Staubpartikeln, die durch den Staubbeutel und Filter gepresst wird und wieder am Gerät austritt. An diesem gesundheitsgefährdenden Feinstaub, sogenannten Aerosolen, lagern sich Bakterien, Viren, Schimmelpilze und Milbenkot an, die unsere Atemwege belasten und Krankheiten und Allergien auslösen. Das gilt für Sauger mit und ohne Staubbeutel.



Einfacher Test für belastete Raumluft

Auch mit Mikro- und Feinstaubfiltern ausgerüstete Geräte verbreiten Feinstaub. Je feiner ein Filter ist, umso feiner sind die durchgequetschten Partikel. Die eigene Nase reicht für einen Test: Sobald es beim Saugen muffig riecht, ist Feinstaub in der Luft. Gesundes Wohnen ist mit einem normalen Staubsauger also unmöglich.

Feinstaub, Bakterien und Viren aus dem Haus saugen

Unsere Atemwege sind das Einfallstor für unzählige Krankheitserreger Nur mit einem externen Sauger außerhalb des Wohnbereichs leben wir wohngesund in unseren eigenen vier Wänden“, sagt Max Stanger, Geschäftsführer von FAWAS, dem führenden Anbieter von Zentralstaubsauganlagen und Zubehör. Er saugt Schmutz und Feinstaub mit unerreichter Saugkraft weg, filtert sie in einen leicht entleerbaren Behälter und bläst die Abluft ins Freie, wo eventueller Feinstaub kein Problem darstellt.

Der Einbau erfolgt parallel zur Elektroinstallation, eine Nachrüstung ist in fast allen Fällen möglich, FAWAS bietet hier eine umfangreiche Planungsunterstützung an. Viele Argumente, die gerade in diesen Zeiten die bewährte Technik wieder topaktuell machen. Ausführliche Informationen unter www.fawas.de